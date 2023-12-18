أول بيان رسمي من الجيش الإسرائيلي بشأن مصرع امرأتين في كنيسة بغزة

نفي الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مسؤوليته عن مقتل امرأتين في مجمع العائلة المقدسة في قطاع غزة يوم السبت.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له وفقا لشبكة CNN، إنه على الرغم من وجود محادثة بينه وبين الكنيسة صباح السبت حول الانفجارات في المنطقة؛ إلا أن الكنيسة لم تبلغ عن وقوع وفيات.

وأضاف الجيش الإسرائيلي، أن ممثلي الكنيسة الكاثوليكية اتصلوا بنا بشأن الانفجارات التي سمعت بالقرب من الكنيسة، وخلال الحوار بين الجيش الإسرائيلي وممثلي المجتمع، لم ترد أي تقارير عن إصابة الكنيسة أو إصابة أو مقتل مدنيين، لافتا إلى أن مراجعة النتائج العملياتية للجيش الإسرائيلي تؤكد ذلك.

ووفقا للجيش الإسرائيلي، فإنه يجري مراجعة لحادث منفصل وقع بعد ظهر السبت بالقرب من كنيسة ثانية في شمال غزة.

وأضاف أنه باستعراض الأحداث التي قد تكون وقعت في محيط الكنائس بغزة، تبين أن حادثة وقعت بعد ظهر السبت في منطقة أخرى في غزة، بالقرب من كنيسة اللاتين في منطقة الشجاعية.

وتابع: "تشير المراجعة الأولية إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي، التي كانت تعمل ضد حماس في المنطقة، عملت ضد التهديد الذي حددته في منطقة الكنيسة".

وفي وقت سابق، أبلغت البطريركية اللاتينية في القدس، التي تشرف على الكنائس الكاثوليكية في جميع أنحاء قبرص والأردن وإسرائيل وغزة والأراضي الفلسطينية، أن قناصًا إسرائيليًا أطلق النار على أم وابنتها اللتين كانتا تحتميان داخل الكنيسة وقتلتهما.