أخبار الفن: ممثلة شهيرة تعلن اعتزالها الفن بشكل نهائي .. أحمد عز يهنئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامة عن عواطف حلمي وأحمد عز:
استكمالا للإنجازات.. أحمد عز يهنئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات
حرص النجم أحمد عز على تقديم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية اليوم .
بعد طلاقهما.. إنجي علاء تكشف مصير مسلسلها مع يوسف الشريف
كشفت السيناريست إنجي علاء حقيقة توقف مسلسل «الراكون» بطولة الفنان يوسف الشريف، والذي كان من المقرر عرضه في رمضان المُقبل 2024.
مش قادرة.. ممثلة شهيرة تعلن اعتزالها الفن بشكل نهائي
أكدت الفنانة عواطف حلمي، اعتزالها الفن بشكل نهائي بعد مسيرة طويلة قدمت خلالها عددا كبيرا من الأعمال الفنية.
أحمد فهمي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة .. صورة
أعلن الفنان أحمد فهمي تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، حيث نشر صورة له عبر حسابه على انستجرام.
فى ذكراه.. معاناة محب كاسر مع مرض السرطان
يحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الراحل محب كاسر الذى قدم عدد من الأعمال الفنية المميزة على الرغم من ظهوره فى أدوار ثانوية.