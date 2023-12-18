بعد طلاقهما.. إنجي علاء تكشف مصير مسلسلها مع يوسف الشريف

كشفت السيناريست إنجي علاء حقيقة توقف مسلسل «الراكون» بطولة الفنان يوسف الشريف، والذي كان من المقرر عرضه في رمضان المُقبل 2024.

وقالت إنجي خلال لقائها ببرنامج «et بالعربي»: «مسلسل الراكون بقالنا سنتين شغالين عليه،وأنا مخلصة كتابته، وكان المفروض ينزل رمضان ده بس لظروف إنتاجية خارجة عن إرادتنا إتأجل لرمضان اللي جاي».

وأضافت: «المسلسل مفيهوش جرافيكس كتير، بالعكس هو مسلسل إنساني تشويقي، إثارة وغموض، المخرج ماندو العدل أنا مبسوطة إني اشتغلت معاه، والبطل يوسف الشريف، وهو اجتهد جدا في التحضيرات، بتمنى يشوف النور لأنه فعلا مسلسل حلو أوي ويستاهل».

إنفصال إنجي علاء ويوسف الشريف

وقد أعلنت المؤلفة إنجي علاء إنفصالها بشكل رسمي عن زوجها يوسف الشريف بعد زواج دام لمدة 14 عامًا ، ونشرت تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إكس

وقالت انجي علاء: "قدّر الله وما شاء فعل.. يؤسفنا أن نعلن نحن إنجي علاء ويوسف الشريف أنه قد تم الانفصال الرسمي بيننا مع التأكيد على استمرار علاقة الود والمعزّة والاحترام المتبادل تقديرا لسنوات العشرة الطيبة التي جمعتنا ولأولادنا أجمل نعمة أنعمها الله علينا.. دعواتكم ربنا يكتبلنا اللي فيه الخير.. أشهد الله يا يوسف اني طول فترة زواجنا ما شوفتش منك غير كل خير وربنا يوفقك في اللي جاي.. الحمد لله على كل شيء".

أخر إحتفال جمعهما

ما أثار الريبة هو احتفال الثنائي قبل عدة أشهر بعيد ميلاد يوسف الشريف الـ 45، و خاصة أن "الشريف" أعجب بزوجته من اللقاء الأول بينهما بعد حوار صحفي أجرته معه، و في اللقاء الثاني عرض عليها الزواج مباشرة.