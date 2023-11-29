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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

سر آخر منشور.. تفاصيل انفصال يوسف الشريف وإنجي علاء

يوسف الشريف وانجي
يوسف الشريف وانجي علاء

أثار خبر انفصال الفنان يوسف الشريف والكاتبة إنجي علاء، موجة واسعة من الجدل، وتساءل المتابعون عن لغو الانفصال المفاجئ بينهما خاصة أن إنجي علاء احتفلت منذ شهور بعيد ميلاد زوجها يوسف الشريف وكتبت منشورا على الفيسبوك للاحتفال ليكون آخر منشور بينهما.

سر انفصال يوسف الشريف وانجي علاء

نشرت فضائية TEN، تقرير فيديو بعنوان "الحكاية الكاملة لانفصال الفنان  يوسف الشريف وزوجته انجي علاء".

وأوضح التقرير، أن الفنان يوسف الشريف و زوجته انفصلا بعد 14 عاما من الزواج و 3 أطفال، و ذلك حسب ما صرحت به الصحفية انجي علاء عبر تغريده على حسابها في "إكس".

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

TEN الفنان يوسف الشريف الكاتبة إنجي علاء انفصال الفنان يوسف الشريف انفصال يوسف الشريف وانجى علاء

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