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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فى ذكراه.. معاناة محب كاسر مع مرض السرطان

محب كاسر
محب كاسر

يحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الراحل  محب كاسر الذى قدم عدد من الأعمال الفنية المميزة على الرغم من ظهوره فى أدوار ثانوية.

مسيرة محب كاسر

166 عملاً فنياً قدمها الفنان الراحل محب كاسر على الشاشة ، تنوعت ما بين السينما والمسرح والتليفزيون الذى كان صاحب نصيب الأسد من عدد أعماله .

بدأ “محب كاسر” ابن  مركز إسنا محافظة قنا ، مشواره الفنى فى بداية الستينيات بفيلم " يوم الحساب "١٩٦٢ .

استمر محب كاسر فى تقديم أدوار صغيرة المساحة على الشاشة مثل دور الحارس والبواب والغفير الصعيدى حتى مطلع الثمانينيات.

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تفرغ محب كاسر  للتليفزيون يعمل فى المسلسلات والأفلام التلفزيونية ومن أهمها " دموع فى عيون وقحه "١٩٨٠ و " محمد رسول الله " ١٩٨٣ و " عائلة الاستاذ شلش " ١٩٨٥ و " ليالى الحلمية "١٩٨٧ و"عفاريت السيالة"٢٠٠٤ و "بدون ذكر أسماء"٢٠١٣.هو البواب فى فيلم "البحث عن فضيحه"١٩٧٣ وهو حارس الفيلا فى فيلم الثأر ١٩٨٢.

كان لمحب كاسر عدد من الأدوار المميزة خلال مشواره الفنى ، حيث ظهر فى دور عم بطل العمل “يوسف شعبان ” ، وشارك فى بطولة العمل كل من هدى سلطان وفادية عبد الغنى.

مرض محب كاسر 

مر محب كاسر برحلة مع المرض كانت صعبة، حيث أصيب بالسرطان .

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