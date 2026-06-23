أرقام تاريخية وتألق لافت.. كيف خطف صلاح وميسي وهالاند الأضواء في المونديال؟

تواصل النسخة الحالية من كأس العالم 2026 تقديم مشاهد استثنائية في ظل التألق اللافت لعدد من نجوم كرة القدم العالمية الذين فرضوا أنفسهم بقوة على أحداث البطولة منذ انطلاق دور المجموعات.

وخطف الثلاثي محمد صلاح وليونيل ميسي وإيرلينج هالاند الأضواء خلال الجولتين الأولى والثانية، بعدما قاد كل منهم منتخب بلاده لتحقيق نتائج مهمة إلى جانب تحطيم العديد من الأرقام القياسية في المونديال.

محمد صلاح.. قائد الفراعنة وصانع التاريخ

واصل محمد صلاح، قائد منتخب مصر، كتابة التاريخ بقميص "الفراعنة" بعدما لعب دورا محوريا في الفوز التاريخي على نيوزيلندا بنتيجة 3-1 ضمن منافسات الجولة الثانية.

وسجل صلاح الهدف الثاني للمنتخب المصري ليصبح الهداف التاريخي لمصر في نهائيات كأس العالم، متجاوزا الرقم الذي ظل صامدا لأكثر من 90 عاما والمسجل باسم عبد الرحمن فوزي صاحب هدفي مصر أمام المجر في مونديال 1934.

عبد الرحمن فوزي

ولم يقتصر تأثير نجم ليفربول على التسجيل فقط إذ قدم تمريرتين حاسمتين خلال النسخة الحالية، الأولى لإمام عاشور أمام بلجيكا، والثانية لمحمود حسن تريزيجيه أمام نيوزيلندا.

وبفضل مساهمات صلاح حقق منتخب مصر أول انتصار في تاريخه بكأس العالم، كما نجح لأول مرة في تسجيل ثلاثة أهداف في مباراة واحدة بالبطولة.

كما واصل قائد الفراعنة الاقتراب من رقم تاريخي جديد، بعدما رفع رصيده إلى 68 هدفًا دوليًا، ليصبح على بعد هدف وحيد من معادلة رقم حسام حسن، الهداف التاريخي لمنتخب مصر.

ميسي يواصل كتابة التاريخ

من جانبه، واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي صناعة التاريخ في كأس العالم، بعدما قاد منتخب بلاده للفوز على النمسا بهدفين دون رد مسجلا هدفي اللقاء.

ورفع قائد التانجو رصيده إلى خمسة أهداف في النسخة الحالية، لينفرد بصدارة ترتيب هدافي البطولة، بعدما سبق له تسجيل "هاتريك" في شباك الجزائر خلال الجولة الأولى.

كما عزز ميسي صدارته لقائمة الهدافين التاريخيين لكأس العالم برصيد 18 هدفا متجاوزا الرقم القياسي السابق المسجل باسم الألماني ميروسلاف كلوزه، ليواصل تأكيد مكانته كأحد أعظم اللاعبين في تاريخ اللعبة.

ليونيل ميسي

هالاند يفرض نفسه بين الكبار

بدوره، واصل النرويجي إيرلينج هالاند تألقه اللافت في مونديال 2026، بعدما سجل هدفين خلال فوز منتخب بلاده على السنغال بنتيجة 3-2، ليقود النرويج إلى التأهل المبكر للدور المقبل.

ورفع مهاجم مانشستر سيتي رصيده إلى أربعة أهداف خلال أول مباراتين له في كأس العالم ليصبح أحد أبرز المرشحين للمنافسة على جائزة الحذاء الذهبي.

كما دخل هالاند تاريخ الكرة النرويجية من أوسع أبوابه، بعدما أصبح الهداف التاريخي لمنتخب بلاده في نهائيات كأس العالم خلال مشاركته الأولى فقط، مؤكدًا أنه أحد أبرز نجوم البطولة الحالية.

إيرلينج هالاند

صراع النجوم يزين مونديال 2026

ومع استمرار منافسات البطولة، يواصل الثلاثي محمد صلاح وليونيل ميسي وإيرلينج هالاند خطف الأنظار بأرقامهم القياسية ومستوياتهم المميزة، في صراع يبدو مفتوحًا على الجوائز الفردية وقيادة منتخباتهم نحو المجد العالمي.