تفاصيل السيطرة على حريق بمحل موبايلات في الشارع التجاري بالإسماعيلية

تلقت غرفة عمليات حي ثالث الإسماعيلية بلاغًا من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة يفيد باندلاع حريق بأحد محال الموبايلات بالشارع التجاري.

وعلى الفور، انتقل دهشان إسماعيل، رئيس حي ثالث الإسماعيلية، إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف ميدانيًا وتقديم الدعم اللازم حال الحاجة إليه، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة السريعة على الحريق ومنع امتداد النيران إلى المناطق المجاورة، دون وقوع أي خسائر بشرية، فيما أسفر الحادث عن خسائر مادية فقط.

وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما تواصل الجهات المختصة أعمال المعاينة للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وتقدير حجم التلفيات الناتجة عنه.