حملة فريد زهران: الصعيد أكثر المصوتين لنا..وفخورون بكل صوت حصلنا عليه

أعرب باسم كامل المتحدث باسم حملة فريد زهران عن فخره بالاصوات التي حصل عليها المرشح الرئاسي عن الحزب فريد زهران في الانتخابات الرئاسية 2024 قائلاً : " فخورين بكل صوت حصلنا عليه.وكنا نحتاج نشتغل سنوات طويلة نعمل قواعد ومؤيدين في كل قرية ومركز.



وقال في مداخلة عبر برنامج " كلمة أخيرة، الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي، على شاشة ON : " الناس صوتوا لنا بإرادة حرة كاملة، وعملنا بإمكانيات بسيطة جدا لمدة شهرين فقط، أشتغلنا بإمكانيات محدودة خلال شهرين عشان أوصل لاكبر عدد من المواطنين حريصين بنسبة الفوز الناس راحت بإرادة حرة رغم إستخدام المال السياسي من قبل بعض المرشحين وشكونا ذلك.

وعبر المرشح بحصوله على المركز الثالث عن سعادته قائلا : "مش فارق المركز لان الفارق 200 الف صوت، ولكن السلطة الحالية أمامها فرصة وبشكل سريع وبإجراءات بسيطة تستطيع أن تحول الست سنوات القادمة لمرحة تحول ديموقراطي حقيقي.

وأختتم : “الصعيد أكثر المصوتين لنا. ووفخورين بكل صوت حصلنا عليه”.