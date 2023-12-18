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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حملة فريد زهران: سنقدم برنامجنا للرئيس السيسي

المرشح فريد زهران
المرشح فريد زهران

تقدمت حملة المرشح فريد زهران بالتحية والشكر والتقدير إلى المواطنات والمواطنين المصريين في كافة محافظات مصر الذين منحوهم ثقتهم بالتصويت لصالح مرشح الحملة.

كما تقدمت بخالص الشكر للشركاء المحترمين وللقوى الديمقراطية الوطنية والسياسيين والحقوقيين الذين أعلنوا تأييدهم ودعمهم مما كان له أكبر الأثر في حشد التأييد لمرشحنا.

وذكرت الحملة في بيان صادر عنها منذ قليل: "نعتز بكم جميعا ونفخر بكل صوت حر حققناه فهو يساوي عشرات الأصوات عند المقارنة بفارق الإمكانيات والموارد مع الحملات المنافسة".

وأضافت: "انتهى الاستحقاق الانتخابي بكل السلبيات والإيجابيات وتبقى لنا الدروس الكثيرة المستفادة وما أكثرها، ونستكمل اليوم مسيرتنا ونضالنا ومسارنا الذي اخترناه عن وعي من أجل كل ما نؤمن به من قيم ومبادئ نسعى إلى تحقيقها عبر مسيرة طويلة مع شركائنا الحاليين والمستقبليين بكل الوسائل السلمية والديمقراطية لتحقيق دولة مدنية ديمقراطية حديثة، وسنسعى جاهدين لخلق تيار ديمقراطي يعبر عن آمال وطموحات الشعب المصري".

واختتم البيان: "كان أحد مخرجات هذه الحملة هو برنامج رئاسي متكامل يسعى لتحويل الواقع إلى مستقبل أفضل لنا وللأجيال القادمة سنضعه بين يدي الرئيس المنتخب متمنين له التوفيق والسداد على أمل أن تستفيد منه الإدارة الجديدة".

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