القصة الكاملة لمصرع وإصابة 13 شخصا في حريق مصحة نفسية بالقاهرة

شهدت مدينة الشروق، حريقا هائلا نشب في أحد المستشفيات النفسية الخاصة ما أدى لمصرع 3 وإصابة 11 آخرين مرضى من الطابق الأول في الأسبوع الأول لهم داخل المصحة في مرحلة العلاج الأولى، وتعتبر مرحلة الإعاشة المرحلة التي يتم فيها سحب المخدر من جسد المريض عن طريق حجزه في غرفة منفصلة.

التحريات الأولية..

كشفت التحريات الأولية، سبب حريق مصحة نفسية في الشروق، وأكدت أن سبب الحادث ماس كهربائي داخل غرفة الإعاشة لمرضى علاج الادمان بالمصحة وتعتبر تلك المرحلة الأولى من مراحل علاج الادمان والتخلص منه.

وأثبتت التحريات مصرع ثلاثة أشخاص في مرحلة العلاج الأولى داخل المصحة وذلك بالطابق الأرضي من المصحة النفسية.

ماس كهربائي ..

وأضافت التحريات أن المصحة تستخدم لعلاج مرضى الإدمان ويقوم رجال الشرطة بإجراء التحقيقات وجمع المعلومات حول ملابسات وظروف الواقعة.

وأسفرت معاينة النيابة للحريق عن أن السبب الرئيسي في نشوب الحريق هو توصيل فيشة كهربائية بمشترك أسفل أحد الأسرّة بالطابق الأرضي، ما أدى لوجود ماس كهربائي ونشوب الحريق.