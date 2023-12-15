«ضَرَب كلب» فاتكشف.. أمن القاهرة يضبط عاطلا يتاجر في المواد المخدرة

ضبط رجال الأمن بالقاهرة عاطل لاتهامه بالتعدى على "كلب" محدثاً إصابته بالمقطم وذلك بعد أن تم تداول مقطع فيديو عبر موقع "إنستجرام" بالواقعة ، وتبين ان المتهم تاجر مخدرات.



وكانت أجهزة الأمن قد رصدت تداول منشور مدعوم بمقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على "كلب" باستخدام سلاح أبيض "مطواة" بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة.

بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة القسم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وسلاح أبيض "مطواة" .

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بحيازته للمادة المخدرة بقصد الإتجار ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.