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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ذكرى رحيله الأولى.. تعرف على كلمات هشام الشربيني الأخيرة قبل وفاته

هشام الشربيني
هشام الشربيني

تحل اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر، ذكرى رحيل الفنان هشام الشربيني، الأولى، إذ رحل في مثل هذا اليوم من العام الماضي 2022، وقدم عدد من الأعمال الفنية التي لا تنسى. 

 

أعمال هشام الشربيني

وقدم الفنان هشام الشربينى مجموعة من الأعمال أبرزها: “حكاية شفيقة ومتولي، نساء في الغربة، الفتح المبين، ابن ماجة القزويني، الملك لير، حرس سلاح، إمام الدعاة، بنت أفندينا، المهنة طبيب، الإمام النسائي، خالي من الكلستيرول، أسلحة دمار شامل، قضية رأي عام، امرأة فوق العادة، دموع القمر، أدهم الشرقاوي، ريش نعام، تلك الأيام، الجماعة «الجزء الأول»، أغلى من حياتي”. 

وعمل  هشام الشربيني، مخرجا في بعض المسلسلات التلفزيونية، مثل: مسلسل الغربة ومسلسل حارة الشرفا، وفي التسعينبات بدأ العمل ممثلاً في التلفزيون ثم المسرح والسينما، وكتب السيناريو والحوار لمسلسل الألغاز والمغامرون الخمسة.

 

هشام الشربيني وأخر كلماته

وكان أخر منشورات هشام الشربيني، على الفيس بوك، بوست مثبت أحيا فيه ذكري رحيل وفاة شقيقه وتذكر أمه وأبيه.

وكتب هشام الشربيني: “اليوم الذكرى السنوية الأولى لأخى الحبيب المستشار الجليل أشرف الشربيني، ربنا يرحمك ويرحم أبي وأمي ويغفر لكم، ويحسن إليكم”.

تابع هشام الشربيني: "ويجعل قبركم روضة من رياض الجنة، ويجعل مثواكم الجنة ويلحقكم بالصديقين والشهداء والصالحين، ومن حسنت أعمالهم إلى يوم الدين وحسن أولئك رفيقًا".

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