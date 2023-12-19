ثوران بركان أيسلندا بعد أسابيع من نشاط زلزالي عنيف

قال مكتب الأرصاد الجوية في أيسلندا إن بركانا ثار في وقت متأخر من يوم الاثنين في جنوب غرب أيسلندا، وقذف حمما ودخانا في منطقة واسعة بعد أسابيع من النشاط الزلزالي العنيف، مما يهدد بلدة مجاورة.

خوفًا من حدوث ثوران كبير في شبه جزيرة ريكيانيس، قامت السلطات الشهر الماضي بإجلاء ما يقرب من 4000 نسمة من سكان بلدة جريندافيك لصيد الأسماك وأغلقت منتجع بلو لاجون القريب للطاقة الحرارية الأرضية.

وقال مكتب الأرصاد الجوية على موقعه على الإنترنت 'تحذير: بدأ الثوران شمال جريندافيك بالقرب من هاجافيل'، مشيرا إلى أن الثوران بدأ على بعد بضعة كيلومترات فقط من البلدة وامتدت الشقوق في الأرض نحو القرية الواقعة على بعد حوالي 40 كيلومترا (25 ميلا). جنوب غرب العاصمة الأيسلندية ريكيافيك.

ظل مطار كيفلافيك الدولي القريب في ريكيافيك مفتوحًا، وإن كان ذلك مع تسجيل العديد من التأخيرات لكل من الوصول والمغادرة.

وأظهرت الصور والبث المباشر لثوران البركان، الذي أظهرته رويترز وآخرون، صخورًا منصهرة تنطلق بشكل مذهل من شقوق في الأرض، وتتناقض ألوانها الصفراء والبرتقالية الزاهية بشكل حاد مع سماء الليل المظلمة.

وقال مكتب الأرصاد الجوية: 'يشير النشاط الزلزالي إلى جانب القياسات من أجهزة تحديد المواقع إلى أن الصهارة تتحرك نحو الجنوب الغربي وأن الثوران قد يستمر في اتجاه جريندافيك'.

وأضافت أن الصدع في سطح الأرض يبلغ طوله نحو 3.5 كيلومتر وينمو بسرعة.

وقال مكتب الأرصاد الجوية إن حوالي 100 إلى 200 متر مكعب (3530 إلى 7060 قدم مكعب) من الحمم البركانية ظهرت في الثانية، وهو ما يزيد عدة مرات عن الثورات السابقة في المنطقة.

وقالت الشرطة المحلية إنها رفعت مستوى التأهب نتيجة لتفشي المرض، وحذر الدفاع المدني في البلاد الجمهور من الاقتراب من المنطقة بينما يقوم موظفو الطوارئ بتقييم الوضع.

تقع بين الصفائح التكتونية الأوراسية وأمريكا الشمالية، وهي من بين أكبر الصفائح التكتونية على هذا الكوكب، وتعد أيسلندا نقطة زلزالية وبركانية ساخنة حيث تتحرك الصفيحتان في اتجاهين متعاكسين.

ولكن لا يزال من الصعب التنبؤ بحدوث الانفجارات.

وفي منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، نُقل سكان جريندافيك من منازلهم في منتصف الليل عندما اهتزت الأرض، وتصدعت الطرق، وتعرضت المباني لأضرار هيكلية.

واعتقد علماء الزلازل في ذلك الوقت أن ثوران البركان وشيك، لكن النشاط الجيولوجي خفت فيما بعد.

وشهدت شبه جزيرة ريكيانيس في السنوات الأخيرة عدة ثورات بركانية في مناطق غير مأهولة بالسكان.

وفي مارس 2021، اندلعت نوافير الحمم البركانية من شق في الأرض يتراوح طوله بين 500 إلى 750 مترًا (1640 إلى 2460 قدمًا) في النظام البركاني فاجرادالسفيال بالمنطقة.

واستمر النشاط البركاني في المنطقة لمدة ستة أشهر في ذلك العام، مما دفع الآلاف من الآيسلنديين والسياح لزيارة مكان الحادث. وفي أغسطس 2022، حدث ثوران لمدة ثلاثة أسابيع في نفس المنطقة، أعقبه ثوران آخر في يوليو من هذا العام.