عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ثوران بركان أيسلندا بعد أسابيع من نشاط زلزالي عنيف

بركان
بركان

قال مكتب الأرصاد الجوية في أيسلندا إن بركانا ثار في وقت متأخر من يوم الاثنين في جنوب غرب أيسلندا، وقذف حمما ودخانا في منطقة واسعة بعد أسابيع من النشاط الزلزالي العنيف، مما يهدد بلدة مجاورة.

خوفًا من حدوث ثوران كبير في شبه جزيرة ريكيانيس، قامت السلطات الشهر الماضي بإجلاء ما يقرب من 4000 نسمة من سكان بلدة جريندافيك لصيد الأسماك وأغلقت منتجع بلو لاجون القريب للطاقة الحرارية الأرضية.

وقال مكتب الأرصاد الجوية على موقعه على الإنترنت 'تحذير: بدأ الثوران شمال جريندافيك بالقرب من هاجافيل'، مشيرا إلى أن الثوران بدأ على بعد بضعة كيلومترات فقط من البلدة وامتدت الشقوق في الأرض نحو القرية الواقعة على بعد حوالي 40 كيلومترا (25 ميلا). جنوب غرب العاصمة الأيسلندية ريكيافيك.

ظل مطار كيفلافيك الدولي القريب في ريكيافيك مفتوحًا، وإن كان ذلك مع تسجيل العديد من التأخيرات لكل من الوصول والمغادرة.

وأظهرت الصور والبث المباشر لثوران البركان، الذي أظهرته رويترز وآخرون، صخورًا منصهرة تنطلق بشكل مذهل من شقوق في الأرض، وتتناقض ألوانها الصفراء والبرتقالية الزاهية بشكل حاد مع سماء الليل المظلمة.

وقال مكتب الأرصاد الجوية: 'يشير النشاط الزلزالي إلى جانب القياسات من أجهزة تحديد المواقع إلى أن الصهارة تتحرك نحو الجنوب الغربي وأن الثوران قد يستمر في اتجاه جريندافيك'.

وأضافت أن الصدع في سطح الأرض يبلغ طوله نحو 3.5 كيلومتر وينمو بسرعة.

وقال مكتب الأرصاد الجوية إن حوالي 100 إلى 200 متر مكعب (3530 إلى 7060 قدم مكعب) من الحمم البركانية ظهرت في الثانية، وهو ما يزيد عدة مرات عن الثورات السابقة في المنطقة.

وقالت الشرطة المحلية إنها رفعت مستوى التأهب نتيجة لتفشي المرض، وحذر الدفاع المدني في البلاد الجمهور من الاقتراب من المنطقة بينما يقوم موظفو الطوارئ بتقييم الوضع.

تقع بين الصفائح التكتونية الأوراسية وأمريكا الشمالية، وهي من بين أكبر الصفائح التكتونية على هذا الكوكب، وتعد أيسلندا نقطة زلزالية وبركانية ساخنة حيث تتحرك الصفيحتان في اتجاهين متعاكسين.

ولكن لا يزال من الصعب التنبؤ بحدوث الانفجارات. 

وفي منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، نُقل سكان جريندافيك من منازلهم في منتصف الليل عندما اهتزت الأرض، وتصدعت الطرق، وتعرضت المباني لأضرار هيكلية.

واعتقد علماء الزلازل في ذلك الوقت أن ثوران البركان وشيك، لكن النشاط الجيولوجي خفت فيما بعد.

وشهدت شبه جزيرة ريكيانيس في السنوات الأخيرة عدة ثورات بركانية في مناطق غير مأهولة بالسكان.

وفي مارس 2021، اندلعت نوافير الحمم البركانية من شق في الأرض يتراوح طوله بين 500 إلى 750 مترًا (1640 إلى 2460 قدمًا) في النظام البركاني فاجرادالسفيال بالمنطقة.

واستمر النشاط البركاني في المنطقة لمدة ستة أشهر في ذلك العام، مما دفع الآلاف من الآيسلنديين والسياح لزيارة مكان الحادث. وفي أغسطس 2022، حدث ثوران لمدة ثلاثة أسابيع في نفس المنطقة، أعقبه ثوران آخر في يوليو من هذا العام.

الأرصاد الجوية الحمم البركانية الدفاع المدني الشرطة المحلية العاصمة الأيسلندية النشاط الزلزالي تفشي المرض ثوران البركان لارصاد الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش قادرة.. ممثلة شهيرة تعلن اعتزالها الفن بشكل نهائي

رضا عبد العال عن هزيمة الأهلي من فلومينينسي: المهم كسبنا الاتحاد

بعد هزيمة الأهلي من فلومينينسي.. طلب عاجل من أحمد موسى على الهواء

قبل ساعات من المباراة.. ضربة جديدة للنادي الأهلي قبل لقاء فلومينيسي البرازيلي

كهربا يغيب عن مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية.. تفاصيل

غير صحيحة.. المدير الفني السابق لفلومينينسي يفجر مفاجأة بشأن ركلة الجزاء أمام الأهلي

3 ظواهر جوية تضرب مصر غدا.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس ليلا

إطلالة صيفية جريئة.. آمال ماهر تستعرض جمالها من أحدث جلسة تصوير| شاهد

موضوعات متعلقة

الروهينجا يواجهون الرفض في إندونيسيا بعد زيادة أعداد الوافدين بالقوارب

بعد الغضب بشأن تجريد فلسطينيين من ملابسهم..جيش الاحتلال:عمليات تفتيش روتينية

إسرائيل تختبر عملية جديدة لتفتيش شاحنات المساعدات إلى غزة بمعبر كرم أبو سالم

ضغوط من الخارجية الأمريكية للموافقة على طلب بيع آلاف الذخائر لـ إسرائيل

زيلينسكي يقدم إفادة لمجلس الشيوخ الأمريكي حول الوضع في أوكرانيا

عشرات الإصابات بالرصاص الحي بين عناصر قوات الاحتلال في الضفة الغربية

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على مسئولين سابقين في السودان

خان يونس تتعرض لأعنف قصف منذ بداية الحرب مع مواصلة التقدم البري للاحتلال

ترشيحاتنا

مجدي عبد الغني يقسو على لاعبي الأهلي بعد الخسارة من فلومينينسي

هرم غريب أسفل مياه جزيرة يابانية يصبح أكبر لغز في العالم

مختار مختار: تعاقد الأهلي مع موديست لم يكن مدروسا

حكم دراسة فنيات الصوت لتلاوة القرآن.. هل التغني ينطبق عليها؟

مصرع 86 شخصا في زلزال بقوة 5.9 ريختر شمال غرب الصين

بسعر مناسب وإمكانات جبارة.. أفضل موبايل أوبو رينو في السوق للشباب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للوقاية منه .. أسباب انخفاض ضغط الدم الشديد

مغني راب شهير في ورطة بسبب معجبة.. ماذا فعل؟

فلومينينسي يعرقل الأهلي.. ماذا قال كولر ونجوم الأحمر عقب الهزيمة؟

القبض على محتكري البصل.. بعد انخفاض سعر السلعة الشهيرة إليك أهم فوائدها

فيديو

فيديو صادم لـ أمح الدولي بعد خسارة الأهلي أمام فلومينينسي

بعد فوزه بفترة رئاسية جديدة .. وعود الرئيس السيسي للمصريين

من يقود هجوم الأهلي أمام فلومينينسي؟.. بعد طرد موديست وإصابة كهربا كولر يقرر

برقيات التهنئة من الملوك والرؤساء تتوالى.. وأبو العينين يحتفل بفوز الرئيس وسط أهالي الجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

اﻟﻤﺰﻳﺪ