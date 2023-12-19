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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخوك يشرف بلد| طرح ديو عمر كمال ومحمود الليثي.. الليلة

أغنية أخوك يشرف بلد
أغنية أخوك يشرف بلد

يستعد كل من عمر كمال والمطرب الشعبي محمود الليثي، لطرح أغنية جديدة بعنوان: أخوك يشرف بلد، فى أول تعاون فني بينهما.

الأغنية من المفترض أن يتم طرحها الليلة، الثلاثاء 19 ديسمبر 2023، حيث بدأ الثنائى فى الحملة الدعائية للأغنية من خلال حسابيهما الرسميين بموقع الصور الشهير “إنستجرام”.

وطرح عمر كمال بوستر الأغنية التى تجمعه بمحمود الليثي وعلق عليها قائلا: أخوك يشرف بلد قريبا. 

 

عمر كمال ينصح الشباب

من جهة أخرى، نشر المطرب عمر كمال فيديو عبر صحفته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام يتحدث فيه عن الغربة والشباب الذي يقرر السفر من أجل تحقيق أحلامه.

وأكد عمر كمال فى الفيديو الذى نشره عبر صفحته من إحدى لقاءاته التلفزيونية أن الغربة لها ثمن، والذي يقدم على هذه الخطوة؛ هو فقط الذي يقوم بدفع الثمن.

وأضاف عمر كمال، قائلا: “الناس مش بتشوف غير الفلوس اللى بترجع بيها أو العربية أو الشقة لكن مش بتشوف أنت دفعت أد إيه قصاد ده كله”.

وتابع عمر كمال حديثه بغناء أغنية الغربة، وعلق قائلا: لما بتتغرب؛ الناس بتنساك مع الوقت.
 

عمر كمال يؤدي مناسك العمرة 

شارك المطرب عمر كمال، صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وظهر عمر كمال، في الصورة من أمام الكعبة المشرفة أثناء أداءة مناسك العمرة، معلقاً:"الحمدلله".


عمر كمال وأحداث غزة 

ومع بداية أحداث غزة وتوقف معظم الأنشطة الترفيهية والفنية داخل مصر تضامنا مع أهالى غزة قام عمر كمال بكتابة منشور عبر صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام أكد فيها أنه مستمر فى إحياء الأفراح لكونه ملتزما بعقود كثيرة ولديه عمالة توفر دخلاً لـ40 أسرة.
 

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