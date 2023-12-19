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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اللبنانية نور صعب تستعرض حملها بجلسة تصوير.. شاهد

نور صعب
نور صعب

تستعد الفنانة اللبنانية نور صعب لتضع مولودها الأول خلال الأيام القادمة، وبذلك تستقبل عام 2024 وهي تخوض تجربة الأمومة للمرة الأولى.

نور صعب قررت الإعلان أخيراً عن خبر حملها، بنشرها مجموعة صور عبر حسابها في انستجرام، موضحة بطريقة غير مباشرة سبب ابتعادها عن الفن لمدة سنة تقريباً وكذلك عن السوشيال ميديا.

وبينت نور صعب أنها لم تتقصد إخفاء خبر حملها عن جمهورها ومحبيها، لكنها اتخذت وزوجها قراراً بتأجيل الإعلان عنه لعدة أسباب، منها لأن حملها لم يكن سهلاً وانشغالها بتأمين مستلزمات الطفلة وتجهيز المنزل وكذلك الظروف المأساوية التي تمر بها لبنان وغزة، كل ذلك حال دون الإفصاح عن الخبر.

وعلقت نور صعب، على الموضوع قائلة: "فترة الحمل أتت صعبة جداً، ولم أستطع خلالها ممارسة مهنتي مع أن التمثيل هو شغفي في الحياة، فاضطررت إلى الابتعاد عن الفن، رغم أنني تلقيت هذا العام عروضاً كثيرة لمسلسلات في لبنان وسوريا والأردن ومصر، ولكن مجرد التفكير بأن الله قد أنعم عليّ وعلى عائلتي بهذه النعمة أشعر بقوة وسعادة داخلية ما يعزيني بابتعادي عن عملي، وأعد الجمهور بأني سأعود إلى الشاشة بأقرب وقت ممكن".

كما كشفت نور عن جنس الجنين وهو أنثى، واختارتُ وزوجها لها اسم "سكاي"، مبينة أن اختيار الاسم أتى قبل حملها بمدة انطلاقاً من اعجابهما به عندما سمعاه مصادفة، معربة عن سعادتها باستقبال طفلة خاصة وأن ولادتها تتزامن مع عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، ( بين 20 و 25 كانون الأول/ ديسمبر الحالي)، وهو الشهر المفضّل لها ولزوجها على حد تعبيرها.

 

زواج نور صعب

وكانت الفنانة نور صعب قد أعلنت عن زواجها من رجل أعمال خارج الوسط الفني في يوليو عام 2022 الماضي، وتطرقت للحديث عن تجربتها، مبينة أن الزواج عندما يأتي بعد قصة حب حقيقية تكون العلاقة أقوى وأمتن: "تجربتي كانت جميلة جداً ولا تزال.. لكن كأي زوجين من الطبيعي أن تعترض علاقتنا بعض المشاكل ، ولكن سرعان ما نتخطّاها بسبب الحب الحقيقي بيننا".

نور صعب
نور صعب
نور صعب
نور صعب
نور صعب
نور صعب
نور صعب
نور صعب
نور صعب
نور صعب
نور صعب
نور صعب
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