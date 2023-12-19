عمره 20 سنة.. ليفربول يسعى لخطف جوهرة ساو باولو البرازيلي

ينتظر فريق ساو باولو البرازيلي أن يقدم ليفربول عرضًا مضادًا للتعاقد مع مدافعه النجم لوكاس بيرالدو بعد انضمام فريقين آخرين إلى البحث عن توقيعه ووسط مزاعم بأن ليستر سيتي يقترب من قبول العرض.

راقب ليفربول المدافع البالغ من العمر 20 عامًا على نطاق واسع في الأسابيع الأخيرة حيث يفكر الريدز في طريقة لإيجاد مدافع جديد في انتقالات يناير، وتكثفت هذه المطاردة في الأسابيع الأخيرة بعد انتهاء الموسم بإصابة جويل ماتيب في الرباط الصليبي الأمامي، والتي قد تعني أيضًا نهاية مسيرة المدافع صاحب الخبرة في آنفيلد، وبينما ألمح يورجن كلوب إلى أن فريقه من المرجح أن "يفعل الشيء الصحيح" ويمد فترة إقامته، فإن الترتيب الحالي للاعب البالغ من العمر 32 عامًا من المقرر أن ينتهي في الصيف المقبل، مما يؤدي إلى وقت غير مؤكد إلى حد كبير بالنسبة لرجل شالكه السابق، ومع ذلك، فإن غيابه طويل الأمد يخلق قلقًا أكثر إلحاحًا لكلوب، الذي لديه الآن فقط إبراهيما كوناتي وجو جوميز وجاريل كوانساه الذي لم يتم اختباره نسبيًا كشركاء محتملين لفيرجيل فان ديك في قلب الدفاع.

وبالنسبة لفريق لا يزال على قيد الحياة في أربع مسابقات، يعرف كلوب أن فريقه الآن على بعد إصابة واحدة فقط من رؤية موسمه ينهار أمام عينيه، ونتيجة لذلك، ليس من المفاجئ أن نرى التوقيع مع نصف وسط جديد يُنظر إليه على أنه أولوية انتقالات لكلوب ولتحقيق هذه الغاية، تم ربط الريدز بواحد من ثلاثة خيارات عالية الجودة، مع فتح النافذة رسميًا للعمل في غضون 14 يومًا فقط، ومن بين هؤلاء الثلاثي، ربما يكون بيرالدو هو الأسهل في الحصول عليه، نظرًا لأن ساو باولو أوضحت أنها غير قادرة على الوقوف في طريق اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا إذا وصل عرض كبير إلى مكتبهم.

يحتاج ليفربول إلى التصرف بسرعة

وفي حديثه مؤخرًا عن المدافع البالغ من العمر 20 عامًا، بالإضافة إلى أصول النادي الأخرى مثل رودريجو نيستور، 23 عامًا، وبابلو مايا، 21 عامًا، اعترف المدير العام لساو باولو، روي كوستا، بأن فريقه سيكون على استعداد للتفاوض بشأن بيعهما، قائلا عبر Globoesporte: “إنهم أولاد يتمتعون بعقول جيدة جدًا، ويعرفون أن اللحظة ستأتي للمغادرة سنتحدث دائمًا مع الوكيل واللاعب، وانتهى بنا الأمر بتجديد عقد بيرالدو حتى عام 2027، وسنتفاوض مع كل منهم إذا كان العرض جيدًا للجميع. لكنني لم أواجه أي ضغط من هؤلاء الأولاد العكس تماما."

زالآن، وفقًا لـ TuttoJuve، يضغط الفريق البرازيلي على ليفربول للتحرك من أجل بيرالدو بعد تلقي استفسارين مؤكدين لتوقيعه، وبحسب ما ورد وصل أول هؤلاء من نادي زينيت سان بطرسبرغ الروسي، على الرغم من أنهم ما زالوا يتابعون هذا النهج بعرض قوي، والثاني، على الرغم من ذلك، يأتي من متصدر البطولة ليستر سيتي، والذي ورد أنه قدم يوم الاثنين مبلغًا ثابتًا بقيمة 20 مليون يورو 17.2 مليون جنيه إسترليني العرض لعمر 20 سنة.

ويتصدر فريق إنزو ماريسكا حاليًا البطولة، بعد أن حقق 17 فوزًا في 21 مباراة لعبها حتى الآن، ورهان جيد للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في المرة الأولى التي يطلب فيها ذلك، فإن فريق الثعالب الآن في السوق للحصول على تعزيزات لتعزيز فريقهم في الجولة القادمة، ومع ذلك، على الرغم من وضعهم كقادة للبطولة، فإن فريق بيرالدو ليس متحمسًا تمامًا لنهج الثعالب وطلب من ساو باولو تأخير قبول العرض على أمل أن يتمكن ليفربول من اتخاذ خطوة مضادة.

الترويج لبيرالدو على أنه الوريث المحتمل لفان ديك في ليفربول

مشكلة ساو باولو هي أن ليفربول يبحث على ما يبدو عن خيارات أخرى قبل بيرالدو - المعروف باسم "الجوكر" بين زملائه بسبب الابتسامة الدائمة التي يبدو أنها محفورة على وجهه - ولن يتم الضغط عليهم لاتخاذ خطوة لصالحه قبل أن ينضموا إليه، و لقد استكشفت تلك السبل الأخرى أولاً، ولتحقيق هذه الغاية، يقال إن الريدز حريصون أيضًا على ضم ماكسينس لاكروا وجونكالو إيناسيو أيضًا، على الرغم من أن تكلفة كلا المدافعين ستكلف أكثر بكثير من بيرالدو، ومع ذلك، فإن هذا المماطلة يمكن أن يصب في مصلحة ليستر، حيث يبدو أن ساو باولو حريص على إيجاد حل بشأن مستقبله عاجلاً وليس آجلاً.

ويوفنتوس أيضًا من بين الفرق المهتمة بالمدافع البرازيلي تحت 20 عامًا، حيث يقال إن ساو باولو يأمل أن يؤدي الاهتمام الممتد باللاعب إلى دفع رسومه إلى ما يقرب من 25 مليون يورو 21.5 مليون جنيه إسترليني، وإن الفشل في إحضار بيرالدو إلى آنفيلد من شأنه أن يحبط بلا شك الكشاف الموجود في أمريكا الجنوبية والذي يستخدمه ليفربول، والذي يبدو أنه خصص بيرالدو باعتباره يتمتع بالسمات اللازمة ليصبح نجمًا رئيسيًا في المستقبل.



وقد أجرى صاحب القدم اليسرى مقارنات إيجابية مع قائد الريدز فيرجيل فان ديك، مع تقارير تشير إلى أنه تم اختياره كأفضل وريث على المدى الطويل للمدافع الهولندي، وقد يكون هذا بمثابة استحسان كبير للاعب، على الرغم من أنه قد يضطر إلى الجلوس ومعرفة ما إذا كانت هذه النبوءة ستتحقق في حالة المضي قدمًا في الانتقال إلى King Power.