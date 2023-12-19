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الإشراف العام
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أخبار البلد

مكافحة العنف والتمييز ضد المرأة| ندوة في جامعة الفيوم

صدى البلد

 نظم المجلس القومى للمرأة ممثلا فى اللجنة التشريعية ندوة توعوية بجامعة الفيوم بعنوان" مكافحة العنف والتمييز ضد المرأة ..الحماية القانونية واوجة الدعم " فى إطار حملة الـ16 يومًا من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة.

جاء ذلك بحضور كل من الأستاذة  شيماء نعيم المديرة العامة للادارة العامة للاستراتيجية بالمجلس، الاستاذة ليلى طة قاسم مقررة فرع المجلس بمحافظة الفيوم،  والدكتورة نهير رمضان الشوشينى مديرة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة  ،و الدكتوراحمد حسنى عميد كلية الخدمة الاجتماعية  بجامعة الفيوم، والدكتورة نادية عبد العزيز  وكيلة كلية الخدمة الاجتماعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الفيوم.
          

عرضت الاستاذة ليلى قاسم دور المجلس القومي للمرأة  في دعم المرأة والتأكيد على دورها فى التنمية ومشاركتها الفعالة فى كافة المجالات ،  مشيرة الى حرص المجلس على تعريف الطالبات بحقوقهن القانونية لمواجهة أي شكل من أشكال العنف وتقديم الدعم النفسي لهن وتعريفهن بطرق التواصل مع المؤسسات المعنية ،كما حثت الطالبات على التطوع والمشاركة الفعالة في أنشطة وحدة مناهضة العنف بالجامعة .


وأوضحت شيماء نعيم ان المجلس القومي للمرأة حريص على  تنظيم ورش عمل وندوات ومؤتمرات  للتوعية والتعريف بسبل مواجهة العنف ضد المرأة بكل أشكاله ، مستعرضة محاور  الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة  والتي تهدف الى القضاء على الظواهر السلبية داخل المجتمع والتي تحول بين المرأة وبين المشاركة المجتمعية، كما أشارت إلى دور المجلس القومي للمرأة في مكافحة العنف سواء البدني أو الجسدي أو النفسي أو التهديد والابتزاز الالكتروني ، 
وأكد  الدكتور احمد حسنى فى كلمته على الدعم الكامل من الجامعة  لحماية المراة والفتاة من كافة اشكال العنف واهتمام الجامعة فى  تنفيذ لقاءات توعية تعزز ثقافة احترام الاخر وحماية حقوق الانسان.


وأشارت الدكتورة  نهير الشوشاني أن القضاء على العنف ضد المرأة يعد أساسًا لاستقرار المجتمع ودعم جهود التنمية المجتمعية الشاملة.


وأشارت إلى تنفيذ وحدة مناهضة العنف ضد المرأة لأكثر من ٢٨٦ نشاط شمل ندوات ومعسكرات وورش عمل وقوافل توعوية وذلك منذ نشأتها عام ٢٠١٧ مضيفة أن الوحدة تتلقى الشكاوى الرسمية التي يتم اتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بها وفق القواعد كما تتلقى الشكاوي غير الرسمية فكل طالبة تستطيع التواصل مع الوحدة والحديث بكل أريحية في سرية تامة فضلاً عن تقديم الدعم النفسي للطالبات.

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