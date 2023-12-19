تطوير الشوارع الفرعية بمدينة القصير في البحر الأحمر

أكد اللواء إيهاب رشاد، رئيس مدينة القصير، أنه في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بتعزيز الخدمات العامة في مدن المحافظة، تستمر أعمال التطوير في الشوارع الفرعية والرئيسية بمدينة القصير.

هذه الجهود تأتي ضمن خطة شاملة لرصف عدة شوارع وتحسين نظام الإنارة العامة في مختلف المناطق.

وفي هذا السياق، أوضح رشاد أن الهدف الرئيسي هو تحقيق مظهر حضري حديث وجذاب للمدينة.

وأشار إلى أن العمل مستمر بتمهيد ورصف شارع امتداد هيكل في منطقة الأمل، وهو جزء من الجهود الرامية إلى تحسين بنية الطرق وتوفير بيئة حضرية تلبي تطلعات السكان.

من جانبها، أكدت الإدارات المختصة في الوحدة المحلية أنها تتابع عن كثب سير أعمال التطوير لضمان تنفيذ الخطط الاستثمارية بكفاءة عالية.

وأشارت إلى أن هذه الجهود تسهم بشكل كبير في تعزيز راحة ورفاهية المواطنين، وتعكس التزام الحكومة المحلية بتقديم خدمات متميزة تلبي احتياجات المجتمع المحلي.

تأتي هذه الخطوات في إطار رؤية مستدامة لتحسين بنية التحتية ورفع مستوى الحياة في المدن، مع الحرص على تحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة البيئة الحضرية.