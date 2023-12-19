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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بيطري الجيزة ينفذ قافلة علاجية مجانية وندوات إرشادية بالعياط |شاهد

قافلة بيطرية
قافلة بيطرية

نفذت مديرية الطب البيطري بالجيزة، تحت إشراف الدكتور علاء عبدالعال مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، قافلة بيطرية علاجية مجانية وذلك بالجهود الذاتية لمديرية الطب البيطرى بالجيزة بناحية قرية باجة الشيخ التابعة لوحدة الرقة الغربية بإدارة العياط البيطرية.

وذلك بناء على تعليمات وزير الزراعة الدكتور السيد القصير واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتوجيهات اللواء الدكتور ايهاب صابر رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بتوجيه قوافل علاجية و إرشادية لخدمة ودعم المربين فى اطار المبادرات الرئاسية حياة كريمة و حماية الثروة الحيوانية فى كافة انحاء المحافظة.

وشارك بالقافلة أطباء إدارة العياط البيطرية بالإشتراك مع لجنة من أطباء مديرية الطب البيطري بالجيزة، وأسفرت القافلة عما يلي :-
1-  تم رش عدد (1250) رأس حيوان ضد الطفيليات الخارجية.
2-  تم علاج عدد (307) رأس حيوان من الأمراض الباطنية.
3-  تم علاج عدد (36) رأس من الأبقار و الجاموس لأمراض الرعاية التناسلية و العقم.
4-  تم تجريع عدد (400) حيوان ضد الطفيليات الداخلية و الديدان .
5-  تم أخد عدد(27) عينة دم لفحص مرض البروسيلا .
6-  تم علاج (390) طائر ضد الأمراض البكتيرية.
7-  تم تحصين عدد (230) دواجن و عدد(75) بط ضد مرض انفلونزا الطيور.
8- تم عمل ندوات ارشادية عن مرض الحمى القلاعية و مرض انفلونزا الطيور .

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