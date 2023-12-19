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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الكنيسة الإنجيلية تهنئ الرئيس السيسي على فوزه في الانتخابات

السيسي
السيسي

تقدم سنودس النيل الإنجيلي - المجمع الأعلى للكنيسة الإنجيلية المشيخية بمصر بخالص التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة انتخابه رئيسًا للجمهورية، متمنين لسيادته كل نجاح وتوفيق، ليواصل مشروعه الحضاري الذي يستهدف خير البلاد وبناء نهضتها الحديثة، وليكمل مسيرة العطاء المتجدد والخلّاق.

كما نهنئ الشعب المصري العظيم، الذي قدم ملحمةً رائعة مُحققِا نسبة مشاركة غير مسبوقة، عبّر فيها عن تأييده للرئيس، ودعمه الكبير لسياساته الحكيمة. ولم يكن غريبًا أن تخرج حشود الشعب المصري معبّرة عن امتنانها لما قام به من جهود مضنية في فترة مليئة بالتحديات والصعاب، ولكنها عامرة أيضًا بالمزيد من الإنجازات.

لقد اختار الشعب الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أسس مجتمع يتسم بالأمن والأمان وسط منطقة ملتهبة، مليئة بالصراعات والاضطرابات.

وقاد بحكمة ملف العلاقات الخارجية، ومهد الطريق لإرساء علاقات متوازنة مع كل القوى الدولية من منطلق وطني أصيل. كما عمل على توفير العدالة والحماية الاجتماعية للطبقات المحتاجة، وتعزيز قيم المواطنة والعيش المشترك بين كافة فئات الشعب المصري.

وكانت الانتخابات الرئاسية في مصر استفتاءً شعبيًا حقيقيًا على دعم القيادة السياسية للمضي قُدمًا في طريقها نحو نهضة حقيقية في بلادنا العزيزة.

الأمين العام​​   رئيس السنودس
د.ق. رفعت فتحي​​  د.ق. راضي عطالله

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