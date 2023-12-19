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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كمية كبيرة من الصواريخ.. سيارة تكشف عن وكر تصنيع الألعاب النارية بالفيوم

العاب نارية
العاب نارية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما حيازة وتصنيع وترويج الألعاب النارية .

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم ، من ضبط (سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة أبشواى) أثناء قيادته سيارة "ربع نقل" محمل عليها ( 60 كرتونة تحوى "ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام" بإجمالى أعداد 1,200 مليون صاروخ "لعب أطفال" .

وبمواجهته أقر بأن المضبوطات ملك (عامل- مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة) "أمكن ضبطه" ، والذى أضاف بتحصله على المضبوطات من (آخر"له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأخير وبحوزته (50 ألف صاروخ ألعاب نارية مختلفين الأحجام والأشكال- كمية كبيرة من خامات التصنيع والفوارغ المعدة للتعبئة - الأدوات والمعدات المستخدمة فى عملية التصنيع).

وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى فى النحو المُشار إليه. 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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