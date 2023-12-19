كمية كبيرة من الصواريخ.. سيارة تكشف عن وكر تصنيع الألعاب النارية بالفيوم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما حيازة وتصنيع وترويج الألعاب النارية .

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم ، من ضبط (سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة أبشواى) أثناء قيادته سيارة "ربع نقل" محمل عليها ( 60 كرتونة تحوى "ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام" بإجمالى أعداد 1,200 مليون صاروخ "لعب أطفال" .

وبمواجهته أقر بأن المضبوطات ملك (عامل- مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة) "أمكن ضبطه" ، والذى أضاف بتحصله على المضبوطات من (آخر"له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأخير وبحوزته (50 ألف صاروخ ألعاب نارية مختلفين الأحجام والأشكال- كمية كبيرة من خامات التصنيع والفوارغ المعدة للتعبئة - الأدوات والمعدات المستخدمة فى عملية التصنيع).

وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى فى النحو المُشار إليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.