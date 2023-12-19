3 أجانب وراء سرقة المساكن بالعبور

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن القليوبية من ضبط 3 أشخاص (يحملون جنسية إحدى الدول- مقيمون بدائرة قسم شرطة العجوزة "لإثنين منهم معلومات جنائية") كونوا تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى سرقة المساكن بأسلوب "تسلق النوافذ" حال خروجهم من أحد العقارات بدائرة قسم شرطة ثان العبور.وبحوزتهم (3 هواتف محمولة، ساعة يد ، مبلغ مالى) وبمواجهتهم إعترفوا بأن المضبوطات من متحصلات نشاطهم الإجرامى.

وتمكنت الحملات بالاشتراك مع مديرية أمن الغربية من ضبط (5 أشخاص مقيمون بدائرة مركز شرطة زفتى"لإثنين منهم معلومات جنائية") كونوا تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـي إرتكاب وقائع سرقات ماكينات الرى من الأراضى الزراعية، وبحوزتهم التروسيكل المستخدم فـى ارتكاب وقائع السرقة "بدون لوحات معدنية - ملك أحدهم".. وإعترفوا بإرتكاب 5 وقائع بدائرة المركز، وأرشدوا عن المسروقات (6 ماكينات رى).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.