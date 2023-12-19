القبض على شخصين يتاجران فى العملات الأجنبية ببنى سويف

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع مديريتى أمن (بنى سويف- البحر الأحمر) من ضبط (عاطل– مقيم بدائرة مركز شرطة الواسطى).. وبحوزته (مبالغ مالية عملات "أجنبية- محلية").

كما تم ضبط (مدير مبيعات- مقيم بدائرة قسم شرطة أول الغردقة).. وبحوزته (مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية").

وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.