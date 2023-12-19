أطلق عليهما النار.. سائق ينهى حياة عامل ويصيب آخر بالفيوم

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الفيوم بمديرية أمن الفيوم من إحدى المستشفيات باستقبالها (عاملَين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة المركز) بهما إصابات رش خرطوش ووفاة أحدهما وبسؤال الـمُصاب قرر أنهما تقابلا مع (سائق- مقيم بذات الدائرة) حدثت بينهم مشاجرة لخلافات سابقة بينهم أطلق خلالها الأخير عيارين ناريين من (فرد محلى) كان بحوزته مما أدى إلى إصابته ووفاة الآخر.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة.. وبحوزته (السلاح المستخدم – عدد من الطلقات) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.