تطوير منطقة اللسان والأعمال الجارية لإنشاء حاجز الأمواج برأس البر

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مستجدات الموقف التنفيذى بمشروع تطوير منطقة اللسان بمدينة رأس البر، وذلك فى ختام الجولة الميدانية التى أجرتها صباح اليوم..

حيث استهلت زيارتها لموقع المشروع بمتابعة الأعمال الجارية لإنشاء حاجز غاطس للأمواج بطول ٤٠٠ متر، وذلك لتنفيذ الحماية للشاطئ ، واطلعت " المحافظ " على الجدول الزمنى لتنفيذ مراحل العمل بجميع أجزاء المشروع الذى يتضمن إنشاء ساحات للمطاعم و انتظار السيارات و للأنشطة المختلفة و أيضًا مسار الدراجات و مسرح ، علاوة على انشاء ممشى وفقًا لعدد من المواصفات المتعلقة لتحقيق الاستغلال الأمثل للموقع بإطلالته المباشرة على البحر ، وأيضًا تشجير المنطقة وإنشاء شبكة للرى بها تتوافق مع الأنظمة الحديثة..

فيما وقد أكدت " الدكتورة منال عوض " على ضرورة الالتزام بالجداول والخطط الزمنية المحددة لكل مرحلة من مراحل المشروع ، والمواصفات الفنية بما يتوافق مع طبيعة الموقع و رؤية المشروع لرفع كفاءة المنطقة والارتقاء بالشكل الحضارى لها والتى تُعد من أهم المناطق الحيوية بهذه المدينة السياح المواصفات المتعلقة لتحقيق الاستغلال الأمثل للموقع بإطلالته المباشرة على البحر ، وأيضًا تشجير المنطقة وإنشاء شبكة للرى بها تتوافق مع الأنظمة الحديثة..

فيما وقد أكدت " الدكتورة منال عوض " على ضرورة الالتزام بالجداول والخطط الزمنية المحددة لكل مرحلة من مراحل المشروع ، والمواصفات الفنية بما يتوافق مع طبيعة الموقع و رؤية المشروع لرفع كفاءة المنطقة والارتقاء بالشكل الحضارى لها والتى تُعد من أهم المناطق الحيوية بهذه المدينة السياح