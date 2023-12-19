المتحدث باسم اليونيسف: الاحتلال يقتل الأطفال المتعافين في مستشفيات غزة

أعرب المتحدث باسم اليونيسف جيمس إلدر، اليوم الثلاثاء، عن شعوره بالغضب حيال الأطفال المتعافين من عمليات بتر في مستشفيات غزة ويقتلون فيها بسبب هجمات الاحتلال الوحشية المتكررة.

وأكد المتحدث باسم منظمة اليونيسف أن مستشفى ناصر في خان يونس قصف مرتين خلال الساعات الـ 48 الماضية.

وارتفع عدد الضحايا في قصف إسرائيلي على رفح جنوبي غزة إلى 29 شهيدا.

وأعلن المكتب الإعلامي في غزة استشهاد الصحفي عادل زعرب جراء قصف الاحتلال "الإسرائيلي" لمنزل عائلته بمحافظة رفح (جنوب قطاع غزة)، ليرتفع عدد الصحفيين الشهداء إلى 97 صحفياً شهيداً منذ بدء الحرب الوحشية على غزة.

وذكر المكتب في وقت سابق أن جيش الاحتلال ارتكب خلال 73 يوما (1,680) مجزرة، راح ضحيتها (26,453) شهيد ومفقود، بينهم (19,453) شهيد ممن وصلوا إلى المستشفيات، منهم (8,000) شهيد من الأطفال، و(6,200) شهيدة من النساء، و(300) شهيد من الطواقم الطبية، و(32) شهيداً من الدفاع المدني، و(96) شهيداً من الصحفيين.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن (7,000) ما زالوا مفقودٍين إما تحت الأنقاض أو أن مصيرهم مازال مجهولاً، وأن 70% من هؤلاء هم من فئة الأطفال والنساء، فيما أصيب (52,286).

ولفت إلى أنه تم أيضا اعتقال خلال هذه الحرب العدوانية الوحشية المئات من أبناء الشعب الفلسطيني، بينهم (40) حالة اعتقال من الطواقم الطبية، و(8) معتقلين من الصحفيين.