رشقات صاروخية.. انفجارات قوية تهز تل أبيب وضواحيها

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بوقوع انفجارات قوية هزت تل أبيب وضواحيها بعد رشقات صاروخية كبيرة أطلقت من غزة.

وسمع في وقت سابق دوي انفجارات قرب كريات شمونة الإسرائيلية.

واستشهد 67 فلسطينياً جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لعدة مناطق في قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 29 فلسطينياً استشهدوا في قصف استهدف مربعاً سكنياً في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، كما أصيب العشرات بجروح.

واستشهد 22 فلسطينياً في قصف إسرائيلي استهدف مخيمات البريج والنصيرات وسط قطاع غزة .

في سياق متصل واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصف مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وقد استهدف القصف مربعات سكنية كاملة، مما أدى لاستشهاد 16 فلسطينياً، ولا يزال العشرات من الفلسطينيين تحت ركام المنازل المدمرة التي استهدفها القصف الإسرائيلي في المخيم.