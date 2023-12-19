ضمن برنامج «فرصة».. تسليم 360 رأس أغنام لدعم الأسر الأولى بالرعاية بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، أن المحافظة بكافة أجهزتها لا تدخر جهدًا في الوقوف بجانب الأسر الأولى بالرعاية والحالات الإنسانية وتقديم كافة سبل الدعم اللازم المادي والمعنوي لها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والمؤسسات الاجتماعية والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني، مشيرا إلى أن الدولة تسعى فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالفئات الأكثر احتياجا، إلى زيادة برامج الدعم الاجتماعي والاقتصادي.

من جانبها، أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس أنه بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا، تم تسليم 360 مشروعا لعدد 90 أسرة مستفيدة من برنامج تكافل وكرامة بقرية دلجا بديرمواس، بواقع 4 رؤوس أغنام لكل أسرة، بالإضافة إلى توزيع 200 كيلو علف، وذلك في إطار برنامج «فرصة»، الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الجهات الشريكة من الجمعيات الأهلية، لدعم الفئات الأكثر احتياجا وأسر تكافل وكرامة.