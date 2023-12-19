المركز القومي للترجمة يطلق النسخة الـ 12 من كشاف المترجمين في مطروح

أعلن المركز القومي للترجمة عن مسابقة لترجمة نص بعنوان "دور المرأة فى الجهاد ضد الإنجليز" للكاتب والأديب: قدورة العجنى.

وتأتي المسابقة استكمالاً لمبادرة المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي بالاحتفاء بمبدعي جمهورية مصر العربية وكتّابها، من خلال طرح نصوص من إبداعاتهم للترجمة من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى، وفي إطار الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة مطروح.

وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

أولا: كيفية المشاركة وشروط التقديم في المسابقة:

1- يقوم المتسابق بتحميل النص من على الصفحة الرسمية للمركز القومى للترجمة.

2- تكون الترجمة من اللغة العربية إلى أي من اللغات الأخرى.

3- يرسل المتسابق ترجمته عبر كلٍ من العناوين الإلكترونية:

‏[email protected] و

[email protected] بالصيغتين ملف word و pdf ،

بالاضافة إلى سيرة ذاتية مختصرة تتضمن بيانات التواصل، وصورة الرقم القومي.

علماً بأنه سوف يصل للمتسابق رسالة بتأكيد إستلام النص من إدارة التدريب والجوائز تفيد تسلم مشاركته.

آخر موعد لتلقى مشاركات المتسابقين هو 2/1/2024

ولا يشترط سن المتقدم للمسابقة.

ثانيًا: الجوائز:

يمنح المركز مجموعة قيمة من إصداراته للفائزين، بالإضافة إلى شهادات تكريم.