ابن عمه انتقم منه.. القبض على المتهم بإشعال النار في سيارة بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من ضبط متهم أشعل النار فى سيارة ملاكى انتقاما من صاحبها بسوهاج، وتبين أنه ابن عم صاحب السيارة.

واعترف المتهم بارتكابه الواقعة، لوجود خلافات سابقة بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وتولت النيابة العامة التحقيق، وبالنسبة لإصابة أحد الأطفال باختناق، تبين عدم صحة ذلك ولم تستقبل المستشفى ثمة مصابين من جراء الواقعة.

وكان موقع “صدى البلد” نشر خبرا تحت عنوان (فيديو.. مُلثم يشعل النيران بسيارة ملاكى انتقاماً من صاحبها بسوهاج) .

وعلى الفور قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بفحص الشكوى وتمكنت من كشف تفاصيلها وضبط المتهم وتقديمه لجهات التحقيق.