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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

فى مجال الغاز الطبيعى

تصنيع المحطات والمنظيمات في مصر.. إسناد توصيل شبكات الغاز برومانيا لـ تاون جاس

خلال التوقيع
خلال التوقيع

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وأوليفيا توديريان سفيرة رومانيا بالقاهرة توقيع مذكرة تفاهم بين شركة تاون جاس وشركة سى أى إس جاز التى تعتبر إحدى أكبر الشركات العاملة فى مجال الغاز الطبيعى برومانيا وذلك بهدف دعم التعاون المشترك وتبادل الخبرات فى مجال تنفيذ شبكات الغاز الطبيعى وتصنيع المهمات الخاصة بهذا النشاط والاستفادة من الخبرات لدى الشركتين داخل مصر ورومانيا.

وقع مذكرة التفاهم كلاً من المهندس محمد فتحى رئيس شركة تاون جاس  وهوراتيو كالوجار مدير عام شركة سى أى إس جاز الرومانية.

وبموجب المذكرة سيتم اسناد أعمال توصيل شبكات الغاز الطبيعى بدولة رومانيا إلى شركة تاون جاس لما تمتلكه من خبرات كبيرة فى هذا المجال ، بالإضافة إلى تصنيع وتجميع محطات تخفيض الضغط داخل مصر باستخدام مكونات رومانية بنسبة تصل إلى ٦٠٪؜ من المنتج النهائى على أن تستكمل النسبة المتبقية بأيدى العمالة الفنية المصرية داخل الورش الخاصة بشركة تاون جاس ، فضلاً عن انشاء وحدة متخصصة لانتاج منظم تخفيض الضغط المنزلى بشراكة متبادلة داخل ورش شركة تاون جاس ، بالإضافة إلى توافق الرؤى حول توفير هذه المنتجات داخل مصر بدلاً من استيرادها وأيضاً التطلع إلى تصديرها إلى الخارج ومن ضمنها المشروعات المشتركة فى رومانيا.

حضر التوقيع الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس والمهندس حسنين محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

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