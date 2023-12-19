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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ بني سويف يعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لسنوات النقل والشهادات

صدى البلد

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،  مواعيد امتحانات النقل والشهادات العامة المحلية للفصل الدراسي الأول من العام الحالي  2023/2024، والتي جاءت بمذكرة مديرية التربية والتعليم وفقاً للخريطة الزمنية التي وضعتها الوزارة ، وفي ضوء المذكرة التي عرضها "وكيل الوزارة الأستاذ محمد عبد التواب ، والتي تجرى بداية من الثلاثاء 9 يناير  2024 وحتى الأربعاء 24 من نفس الشهر.


حيث تقرر عقد امتحانات الصفوف :الرابع والخامس والسادس الابتدائي على مدار 6 أيام في الفترة (من 9 إلى 15 يناير 2024)، والصفوف: الأول والثاني والثالث من التعليم المجتمعي في الفترة (من 9 إلى 11 يناير ولمدة 3 أيام)، والصفوف: الرابع والخامس والسادس من نفس المرحلة "التعليم المجتمعي" على مدار5 أيام وتحديداً في الفترة (من 9 إلى 14 يناير المقبل).

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فيما تبدأ امتحانات المرحلة الإعدادية " العامة والمُهنية"  للصفين الأول والثانى خلال الفترة (من 10 إلى 15 يناير 2024 )على مدار 5 أيام ، فيما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية " الصف الثالث عام /مهني" في الفترة  ( من 17 إلى 24 يناير).

 

وفي مرحلة التربية الخاصة " أمل للصم" تبدأ امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي في الفترة ( من  9 إلى 13 يناير ) ، في حين تعقد امتحانات الصفوف "من  السادس حتى الثامن" في الفترة ( من 9 إلى 14 يناير) ، بينما تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي  يوم 10 يناير وتختتم يوم 15 من نفس الشهر ، والصف الثالث الإعدادي ( من 17 إلى 24 يناير) ، فيما تعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الفني بنفس المرحلة في الفترة ( من 10 إلى 15 يناير).

وفيما يتعلق بمواعيد امتحانات التربية الخاصة " نور للمكفوفين" فقد تقرر عقد امتحانات الصفوف من الرابع حتى السادس الابتدائي في الفترة ( من 9 إلى 14 يناير) ، والصفين الأول والثاني الإعدادي في الفترة ( من 10 إلى 16 يناير) ، والثالث الإعدادي ( من 17 إلى 24 يناير) ، والصفين الأول والثاني الثانوي " مكفوفين" في الفترة ( من 14  إلى 24  يناير).

كما تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام (مواد خارج المجموع) فى الفترة (من 9 إلى 11 يناير )،فى حين تبدأ امتحانات الصف الأول الثانوى فى الفترة (من 14 إلى 24 يناير )، وتبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي العام يوم 15 يناير وتنتهي يوم 23 من نفس الشهر، بينما تعقد امتحانات سنوات النقل للتعليم الفني والتعليم المزدوج في الفترة (من  9 إلى 24 يناير 2024).

وأوضح وكيل الوزارة أن تلك المواعيد جاءت نتيجة لعمل اللجنة التي تم تشكيلها لدراسة أنسب المقترحات بمواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي ، وبيان مدى ملائمتها للخريطة الزمنية ، حيث رُوعي في مواعيد الامتحانات إجازات المناسبات الدينية والوطنية والرسمية( عيدي الميلاد والغطاس للأخوة المسيحيين ، بجانب عطلة عيد الشرطة ) بالإضافة إلى إجراء الامتحانات بنظام الفترة الواحدة تجنباً  لحدوث أي تغيرات في حالة الطقس والمناخ أثناء فصل الشتاء وبسبب قصر فترات النهار في تلك الفترة.

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