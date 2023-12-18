بحث إجراءات زيادة المستهدف من محصول القمح بمحافظة بني سويف

استعرضت محافظة بني سويف، الاستعدادات الخاصة بموسم زراعة القمح، ضمن خطة المحافظة لزيادة المساحات المستهدف زراعتها من الأقماح وتطبيق الوسائل التكنولوجية الحديثة، والعمل على تذليل كافة العقبات وتحسين الطاقة الإنتاجية تزامنًا مع بدء موسم زراعة القمح وفي إطار تكليفات القيادة السياسية بتطوير و تنمية القطاع الزراعي.



وبتكليفات محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، عقد الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، اجتماعًا اليوم بحضور المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة، والمهندس وصفي عبد الله وكيل وزارة التموين، وبعض مسؤولي الإدارات المركزية بالزراعة والتموين.



وخلال الاجتماع، تم استعراض الاستعدادات الخاصة بموسم زراعة القمح، ضمن خطة المحافظة لزيادة المساحات المستهدف زراعتها من الأقماح وتطبيق الوسائل التكنولوجية الحديثة، والعمل على تذليل كافة العقبات وتحسين الطاقة الإنتاجية تزامنًا مع بدء موسم زراعة القمح وفي إطار تكليفات القيادة السياسية بتطوير وتنمية القطاع الزراعي، لزيادة الرقعة الزراعية، وبخاصة زراعة القمح باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية الحيوية.



وناقش نائب المحافظ بعض التفاصيل والنقاط الهامة لزيادة المستهدف، تضمنت موقف خدمة وزراعة المحصول وتوافر التقاوي والأسمدة وزيادة المساحة من الأراضي الواقعة خارج الزمام في التوسع في زراعة المحصول وتوفير الدعم اللازم من التقاوي والأسمدة المطلوية لذلك، بجانب تكثيف عقد لقاءات وندوات توعوية لدعم وتشجيع المزراعين على الإقبال في زراعة أكبر مساحات ممكنة من الحيازات الزراعية المسجلة لديهم، وذلك عن طريق المرشدين والجمعيات الزراعية.

