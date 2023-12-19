قائد مُلهم لشعبه.. اتحاد الناشرين العرب يهنئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات

هنأ اتحاد الناشرين العرب، برئاسة محمد رشاد، الرئيس عبد الفتاح السيسي، على انتخابه رئيسًا لجمهورية مصر العربية بولاية جديدة.

وقال اتحاد الناشرين العرب في بيانه، "يسعد اتحاد الناشرين العرب بهذا الفوز الساحق الذي حظي به الرئيس كقائد ملهم لشعبه لمستقبل واعد متقدم، داعين الله للرئيس بالسداد في استكمال مسيرة الخير والنماء لجمهورية جديدة، وراجين من الله خالص الأمنيات من التقدم لمصر وشعبها العظيم في تعزيز دورها الريادي عربيًّا ودوليًّا، وبهذه المناسبة يتوجه اتحاد الناشرين العرب بخالص الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية ورئيسها وحكومتها وشعبها على استضافة مقر رئاسة اتحاد الناشرين العرب.

يدعو اتحاد الناشرين العرب للرئيس عبد الفتاح السيسي بموفور الصحة والسداد في مواصلة مسيرة عطائه للوطن وتحقيق طموحات شعب مصر الأبيِّ نحو مستقبلٍ أفضل.. حفظ الله مصر.. ورئيسها وشعبها..".

وكنات الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، أعلنت انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيسا للجمهورية فى ولاية رئاسية جديدة، بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية الرسمية أمس الإثنين.

وتسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع نتائج المحافظات عقب انتهاء الفرز وفتحت باب الطعن على قرارات اللجان العامة يوم الخميس الماضى، وأعلنت عدم تلقيها أية طعون من المرشحين على نتائج اللجان العامة.

وقام الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية بمراجعة نتائج الفرز فى الداخل وضم لها نتائج فرز الخارج وعرضها بشكل مجمع على مجلس ادارة الهيئة الوطنية التى اعتمدت النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية.