عبد الحليم قنديل: تهجير الفلسطينيين فكرة أمريكية وليست إسرائيلية

قال الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، إنّ تهجير الفلسطينيين ليست محض فكرة إسرائيلية لدى بعض المتطرفين مثل سموتريتش أو بن جفير أو نتنياهو، ولكنها فكرة أمريكية.

وأضاف قنديل، في لقائه مع الإعلامية آية عبد الرحمن، مقدمة برنامج ستوديو إكسترا، عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ التطابق تام بين ترامب ونتنياهو، مشيرًا إلى أن من يصدق أن ترامب سينهي الحرب إذا سلمت حماس الرهائن شخص خارج التاريخ، إذ أنّ قوة الولايات المتحدة في قلب التاريخ متزامنة ومتلازمة مع إسرائيل في العدوان والإبادة.

وتابع: "شهدنا جميعا إجراءات مهووسة من نوع منع أي تأشيرات لرئيس السلطة الفلسطينية ولا لمعاونيه ولكن لأي فلسطيني، ومَن حصلوا على هذه التأشيرات من قبل، فإنها يتم مراجعتها".

وأردف، أن هذه الحالة المهووسة التي لا تعيين لها إلا في خدمة ما تريده إسرائيل ينطق بها ترامب، لافتًا إلى أن دوافع الرئيس الأمريكي واضحة في هذا الدعم لإسرائيل، إذ تنظر الولايات المتحدة لإسرائيل كبقرة مقدسة، ومن ثم، فإنها تمنحها التأييد السياسي والدعم العسكري وغيرها كأمور طبيعية في الدور الأمريكي بالمنطقة.

وأوضح أن ترامب ينظر إلى نوفمبر 2026 كما ينظر إليها نتنياهو، حيث تجري انتخابات الكنيست لحكومة إسرائيل في تل أبيب، وتجري انتخابات الكونجرس النصفية بالنسبة لحكومة إسرائيل في واشنطن.