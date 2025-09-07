عبد الحليم قنديل: الولايات المتحدة شريك مباشر في جرائم الإبادة بغزة وتاريخها حافل بالعدوان العالمي

قال الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، إنّ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزارة الدفاع الأمريكية إلى وزارة الحرب قرار كاشف لا منشئ، لأن الولايات المتحدة الأمريكية رغم ما قد يحمله الاسم من نزعة أمريكية إلى التركيز على الردع للهجوم، إلا أنها لم تكف أبدا عن شن الحروب في كل مكان.

وأضاف قنديل، في لقائه مع الإعلامية آية عبد الرحمن، مقدمة برنامج ستوديو إكسترا، عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ واشنطن شنت الحروب في العراق وأفغانستان وفيتنام والحرب التي تجري في غزة اليوم، كما أنها شريك مباشر في الحرب على إيران وجرائم الإبادة الجماعية التي جرت في العالم كله، وأولها ما يجري في غزة اليوم.

وتابع، أنّ الولايات المتحدة وروسيا لديهما قنابل نووية تكفي لإبادة العالم 14 مرة، ومن ثم، فإن نشوب حرب عالمية ثالثة بمعناها النووي ليس أمرا متوقعا في المدى المنظور.

وأوضح: "بعد عدوان أمريكا في الشرق الأوسط سواء من خلال الجيش الإسرائيلي أو الجيش الأمريكي مباشرة، يتم التحضير الآن –فيما يبدو- لحروب تجري في البحر الكاريبي وضد فنزويلا تحديدا، كما شاركت واشنطن مع 53 دولة أخرى في الحرب الجارية بالميدان الأوكراني ضد روسيا، إذ قال الطرف الغربي إنه يريد أن تكون حرب أوكرانيا حربا مثيلة لأفغانستان في الزمن السوفيتي، أي أن الطرف الغربي يريد استنزاف روسيا في أوكرانيا كما جرى من قبل للاتحاد السوفيتي في أفغانستان".

وذكر، أن أوكرانيا تحولت إلى أفغانستان ثانية، ولكن بالنسبة إلى الروس، ولكن بالنسبة إلى الأمريكيين، بعدما خرجوا في خزي وعار بلا نظير من أفغانستان، ويخرجون من أوكرانيا بهذا الخزي والعار.