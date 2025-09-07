قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء قبل النوم يغفر الذنوب.. لا تفوت هذا الثواب
الجيش الروسي يصل إلى أطراف مدينة ديميتروف بجمهورية دونيتسك الشعبية
خلال 14 شهرا.. كامل الوزير: تشغيل 6009 مصانع جديدة و1235 أخرى متعثرة
قريبًا.. آخر إجازة رسمية في 2025
بعد عودته للجامعة| طالب التمريض المصاب بالإيدز يستعيد دراسته ويعيش بالمرض.. كواليس يرويها بطل القصة
ناظر محطة طما ينقذ راكبًا من السقوط أسفل قطار 704| فيديو
مصطفى بدرة: السردية الوطنية تتيح للقطاع الخاص الإسهام في نمو الاقتصاد
رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 مع الزيادة الآخيرة
أمر محزن.. أنجلينا جولي توجه انتقادات حادة للمجتمع الدولي بسبب الحرب على غزة
شوبير: الاتجاه في الأهلي التعاقد مع مدرب أجنبي
إمام مسجد السيدة زينب: 3 أنواع من الخسوف تحدث قبل قيام الساعة.. فيديو
احتفال مهيب.. وزير الأوقاف يكرم حفظة القرآن بمسجد سيدي إبراهيم المتبولي في المرج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عبد الحليم قنديل: الولايات المتحدة شريك مباشر في جرائم الإبادة بغزة وتاريخها حافل بالعدوان العالمي

الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل
الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل
علي مكي

قال الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، إنّ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزارة الدفاع الأمريكية إلى وزارة الحرب قرار كاشف لا منشئ، لأن الولايات المتحدة الأمريكية رغم ما قد يحمله الاسم من نزعة أمريكية إلى التركيز على الردع للهجوم، إلا أنها لم تكف أبدا عن شن الحروب في كل مكان.

وأضاف قنديل، في لقائه مع الإعلامية آية عبد الرحمن، مقدمة برنامج ستوديو إكسترا، عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ واشنطن شنت الحروب في العراق وأفغانستان وفيتنام والحرب التي تجري في غزة اليوم، كما أنها شريك مباشر في الحرب على إيران وجرائم الإبادة الجماعية التي جرت في العالم كله، وأولها ما يجري في غزة اليوم.

وتابع، أنّ الولايات المتحدة وروسيا لديهما قنابل نووية تكفي لإبادة العالم 14 مرة، ومن ثم، فإن نشوب حرب عالمية ثالثة بمعناها النووي ليس أمرا متوقعا في المدى المنظور.

وأوضح: "بعد عدوان أمريكا في الشرق الأوسط سواء من خلال الجيش الإسرائيلي أو الجيش الأمريكي مباشرة، يتم التحضير الآن –فيما يبدو- لحروب تجري في البحر الكاريبي وضد فنزويلا تحديدا، كما شاركت واشنطن مع 53 دولة أخرى في الحرب الجارية بالميدان الأوكراني ضد روسيا، إذ قال الطرف الغربي إنه يريد أن تكون حرب أوكرانيا حربا مثيلة لأفغانستان في الزمن السوفيتي، أي أن الطرف الغربي يريد استنزاف روسيا في أوكرانيا كما جرى من قبل للاتحاد السوفيتي في أفغانستان".

وذكر، أن أوكرانيا تحولت إلى أفغانستان ثانية، ولكن بالنسبة إلى الروس، ولكن بالنسبة إلى الأمريكيين، بعدما خرجوا في خزي وعار بلا نظير من أفغانستان، ويخرجون من أوكرانيا بهذا الخزي والعار.

عبد الحليم قنديل ترامب وزارة الحرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 رسميًا.. الرابط وخطوات الاستعلام

وزير التربية والتعليم

التعليم تقرر تعديل القرار المنظم لاستمرار الطلاب بالمدارس التجريبية

كريم سامي مغاوري

تطورات الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري

حادثة - أرشيفية

صاحب معرض سيارات يدهس مسن على صلاح سالم ويهرب خارج البلاد

أكثر من 5000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

أكثر من 5000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

خسوف القمر

خبيرة أبراج تحذر من هذا الفعل خلال خسوف القمر.. انتبه

مراسم حلف اليمين القانونية

حدث تاريخي بمجلس الدولة.. أول قاضيات يؤدين اليمين من بداية السلم القضائي

ترشيحاتنا

بعد حادثة الاعتداء على كلب بالمعادي.. نص القانون في تلك الجرائم

بعد حادثة الاعتداء على كلب بالمعادي.. نص القانون في تلك الجرائم

نيمار

حديث العالم.. رجل أعمال برازيلي يوصي بثروته الهائلة لنيمار| ما القصة؟

دانييل ليفي

بعد 24 عاما من رئاسة توتنهام .. دانييل ليفي يرحل| ماذا نعرف عنه؟

بالصور

صداع وأرق وبكاء .. خبيرة أبراج تفجر مفاجأة عن تأثير خسوف القمر على الصحة

خسوف القمر
خسوف القمر
خسوف القمر

اعتداء دموي على منتصر بعد ندوة التحرر.. والنهاية مفتوحة على مزيد من الغموض

أحمد فهيم مراد مكرم
أحمد فهيم مراد مكرم
أحمد فهيم مراد مكرم

هاني فرحات.. أول عربي يقود الأوركسترا الملكية الفرنسية بقصر فرساي

هاني فرحات
هاني فرحات
هاني فرحات

ماذا يحدث إذا نظرت لخسوف القمر؟

خسوف القمر اليوم
خسوف القمر اليوم
خسوف القمر اليوم

فيديو

محاكمة سارة خليفة

محاكمة سارة خليفة.. اتهامات بتصنيع مخدرات.. والمتهمون: منعرفش شكلها

عمر فرج

فيديوهات غير لائقة.. القبض على البلوجر عمر فرج وشقيقه| فيديو

المتهمين

باعه خردة .. القبض على المتهم بسرقة كابل كهربائى ببورسعيد| فيديو

أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025

أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

أحمد النومي

أحمد النومي يكتب: هندسة الردع فى مواجهة خرائط الدم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: جبر الخواطر.. الحاجة والأثر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تدفع للموافقة دون أن تدري؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

المزيد