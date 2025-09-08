لبنى عبدالعزيز تكشف تفاصيل أول لقاء مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر

استضافت الإعلامية إسعاد يونس في برنامجها صاحبة السعادة المذاع على قناة DMC، الفنانة الكبيرة لبنى عبد العزيز، التي استرجعت أبرز محطات مشوارها الفني والإذاعي، مؤكدة أن معظم أفلامها أصبحت من كلاسيكيات السينما المصرية مثل الوسادة الخالية، وا إسلاماه، إضراب الشحاتين، وغرام الأسياد.





وكشفت عبد العزيز أنها بدأت مشوارها منذ سن صغيرة في برنامج الأطفال "ليتل لولو"، حيث عملت ثلاث سنوات قبل أن تقدم "أنتي لولو"، مشيرة إلى أنها أثناء دراستها بالجامعة التقت الراحل جمال عبد الناصر وقدمت معه لقاءً على المسرح، ثم طلب منها تقديمه مرة أخرى تقديراً لأدائها.

وتحدثت عن فترة عملها في الإذاعة المصرية التي كانت عامرة بالنجوم الكبار مثل صفية المهندس وجلال معوض ودرية توفيق، موضحة أنها واصلت تقديم برنامج الأطفال حتى بعد انشغالها بالسينما، وكانت تحرص على العودة للإذاعة لتسجيل الحلقات.

كما روت للمرة الأولى أنها في سن صغيرة كُلّفت من الدكتور عبد القادر حاتم بكتابة مادة إذاعية ضد إسرائيل باللغة الإنجليزية، تم ترجمتها وبثها عبر إذاعة "صوت العرب"، معتبرة ذلك دليلاً على ثقة المسؤولين في وعيها وقدرتها رغم صغر سنها.

وأكدت الفنانة الكبيرة أن الإذاعة المصرية كانت رائدة ومؤثرة على المستوى العربي والعالمي، وأنها تعتز بهذه المرحلة التي منحتها خبرة كبيرة قبل انطلاقتها في عالم السينما.