«كوجاك بدل كجوك».. وزير المالية يكشف السر وراء تغيير اسم عائلته ويؤكد: «أنا أهلاوي»
لبنى عبد العزيز: الذكاء الاصطناعي خطر يُهدّد هوية الإنسان
ترامب: أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق بشأن غزة قريبًا جدًا
وفاة الفنان مصطفي الخضري عن عمر يناهز الـ92 عامًا
قرار مش سهل| أسما شريف منير تكشف عن رسالة «شات جي بي تي» لها بشأن ارتدائها الحجاب
تعرف على أوجه تكريم الله للإنسان.. 7 مظاهر مذكورة في القرآن
لن تصدق.. لهذه الأسباب تشعر بالخدر أثناء النوم
مراسم مشددة تكشف هواجس بيونج يانج| كيف يحمي الرئيس الكوري أسراره حتى من الحلفاء؟.. طقوس غامضة
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات العربية في مصر اليوم الإثنين
عبد الحليم قنديل: تهجير الفلسطينيين فكرة أمريكية وليست إسرائيلية
لبنى عبدالعزيز تكشف تفاصيل أول لقاء مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر
ترك إرثًا فنيًا.. «المهن التمثيلية» تنعى الفنان مصطفى الخضري وتعلن موعد ومكان العزاء
توك شو

لبنى عبدالعزيز تكشف تفاصيل أول لقاء مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر

عادل نصار

استضافت الإعلامية إسعاد يونس في برنامجها صاحبة السعادة المذاع على قناة DMC، الفنانة الكبيرة لبنى عبد العزيز، التي استرجعت أبرز محطات مشوارها الفني والإذاعي، مؤكدة أن معظم أفلامها أصبحت من كلاسيكيات السينما المصرية مثل الوسادة الخالية، وا إسلاماه، إضراب الشحاتين، وغرام الأسياد.
 


وكشفت عبد العزيز أنها بدأت مشوارها منذ سن صغيرة في برنامج الأطفال "ليتل لولو"، حيث عملت ثلاث سنوات قبل أن تقدم "أنتي لولو"، مشيرة إلى أنها أثناء دراستها بالجامعة التقت الراحل جمال عبد الناصر وقدمت معه لقاءً على المسرح، ثم طلب منها تقديمه مرة أخرى تقديراً لأدائها.

وتحدثت عن فترة عملها في الإذاعة المصرية التي كانت عامرة بالنجوم الكبار مثل صفية المهندس وجلال معوض ودرية توفيق، موضحة أنها واصلت تقديم برنامج الأطفال حتى بعد انشغالها بالسينما، وكانت تحرص على العودة للإذاعة لتسجيل الحلقات.

كما روت للمرة الأولى أنها في سن صغيرة كُلّفت من الدكتور عبد القادر حاتم بكتابة مادة إذاعية ضد إسرائيل باللغة الإنجليزية، تم ترجمتها وبثها عبر إذاعة "صوت العرب"، معتبرة ذلك دليلاً على ثقة المسؤولين في وعيها وقدرتها رغم صغر سنها.

وأكدت الفنانة الكبيرة أن الإذاعة المصرية كانت رائدة ومؤثرة على المستوى العربي والعالمي، وأنها تعتز بهذه المرحلة التي منحتها خبرة كبيرة قبل انطلاقتها في عالم السينما.

لبنى عبد العزيز اسعاد يونس صاحبة السعادة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 رسميًا.. الرابط وخطوات الاستعلام

التعليم تقرر تعديل القرار المنظم لاستمرار الطلاب بالمدارس التجريبية

أكثر من 5000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

أكثر من 5000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

صاحب معرض سيارات يدهس مسن على صلاح سالم ويهرب خارج البلاد

خبيرة أبراج تحذر من هذا الفعل خلال خسوف القمر.. انتبه

صداع وأرق وبكاء .. خبيرة أبراج تفجر مفاجأة عن تأثير خسوف القمر على الصحة

إمام مسجد السيدة زينب: 3 أنواع من الخسوف تحدث قبل قيام الساعة.. فيديو

مدبولي: رفاهية المواطن أولوية قبل الأرقام الاقتصادية

بعد حادثة الاعتداء على كلب بالمعادي.. نص القانون في تلك الجرائم

بعد حادثة الاعتداء على كلب بالمعادي.. نص القانون في تلك الجرائم

حديث العالم.. رجل أعمال برازيلي يوصي بثروته الهائلة لنيمار| ما القصة؟

بعد 24 عاما من رئاسة توتنهام .. دانييل ليفي يرحل| ماذا نعرف عنه؟

دى الخطوة الصح.. أسما شريف منير تعلن ارتداء الحجاب

صداع وأرق وبكاء .. خبيرة أبراج تفجر مفاجأة عن تأثير خسوف القمر على الصحة

اعتداء دموي على منتصر بعد ندوة التحرر.. والنهاية مفتوحة على مزيد من الغموض

هاني فرحات.. أول عربي يقود الأوركسترا الملكية الفرنسية بقصر فرساي

محاكمة سارة خليفة

محاكمة سارة خليفة.. اتهامات بتصنيع مخدرات.. والمتهمون: منعرفش شكلها

عمر فرج

فيديوهات غير لائقة.. القبض على البلوجر عمر فرج وشقيقه| فيديو

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

