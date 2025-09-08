قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«كوجاك بدل كجوك».. وزير المالية يكشف السر وراء تغيير اسم عائلته ويؤكد: «أنا أهلاوي»
لبنى عبد العزيز: الذكاء الاصطناعي خطر يُهدّد هوية الإنسان
ترامب: أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق بشأن غزة قريبًا جدًا
وفاة الفنان مصطفي الخضري عن عمر يناهز الـ92 عامًا
قرار مش سهل| أسما شريف منير تكشف عن رسالة «شات جي بي تي» لها بشأن ارتدائها الحجاب
تعرف على أوجه تكريم الله للإنسان.. 7 مظاهر مذكورة في القرآن
لن تصدق.. لهذه الأسباب تشعر بالخدر أثناء النوم
مراسم مشددة تكشف هواجس بيونج يانج| كيف يحمي الرئيس الكوري أسراره حتى من الحلفاء؟.. طقوس غامضة
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات العربية في مصر اليوم الإثنين
عبد الحليم قنديل: تهجير الفلسطينيين فكرة أمريكية وليست إسرائيلية
لبنى عبدالعزيز تكشف تفاصيل أول لقاء مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر
ترك إرثًا فنيًا.. «المهن التمثيلية» تنعى الفنان مصطفى الخضري وتعلن موعد ومكان العزاء
اقتصاد

وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات العربية في مصر اليوم الإثنين

علياء فوزى

شهدت أسعار العملات العربية في مصر مستهل تعاملات اليوم الإثنين 8 سبتمبر 2025، استقرارا، في البنك الأهلي وفقا لآخر تحديثات وخلال السطور التالية نستعرض أسعار شراء وبيع العملات:

أسعار العملات العربية في مصر اليوم الإثنين 

بلغ الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرا أمام الجنيه المصري  اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 158.10جنيه.

سعر البيع:158.98 جنيه.

الريال السعودي أكثر العملات طلبا أمام الجنيه المصري  اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 12.87جنيه.

سعر البيع: 12.93 جنيه.

ووصل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري  اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 13.17جنيه.

سعر البيع: 13.21جنيه.

وصل سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري  اليوم الإثنين:

سعر الشراء:127.18جنيه

سعر البيع :128.78جنيه

وسجل الريال القطري أمام الجنيه المصري  اليوم الإثنين :

سعر الشراء: 12.29جنيه.

سعر البيع: 13.34جنيه.

وسجل الدينار الأردني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين :

سعر الشراء:67.83جنيه.

سعر البيع: 68.57جنيه.

وسجل الريال العماني أمام الجنيه المصري  اليوم الإثنين :

سعر الشراء: 124.59جنيه.

سعر البيع: 126.11جنيه.

وشهدت أسعار العملات العربية في مصر تراجعا خلال الشهر الماضي، بتزامن مع ارتفاع سعر الجنيه أمام الدولار الأمريكي.

