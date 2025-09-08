وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات العربية في مصر اليوم الإثنين

شهدت أسعار العملات العربية في مصر مستهل تعاملات اليوم الإثنين 8 سبتمبر 2025، استقرارا، في البنك الأهلي وفقا لآخر تحديثات وخلال السطور التالية نستعرض أسعار شراء وبيع العملات:
أسعار العملات العربية في مصر اليوم الإثنين
بلغ الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرا أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين:
سعر الشراء: 158.10جنيه.
سعر البيع:158.98 جنيه.
الريال السعودي أكثر العملات طلبا أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين:
سعر الشراء: 12.87جنيه.
سعر البيع: 12.93 جنيه.
ووصل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين:
سعر الشراء: 13.17جنيه.
سعر البيع: 13.21جنيه.
وصل سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين:
سعر الشراء:127.18جنيه
سعر البيع :128.78جنيه
وسجل الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين :
سعر الشراء: 12.29جنيه.
سعر البيع: 13.34جنيه.
وسجل الدينار الأردني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين :
سعر الشراء:67.83جنيه.
سعر البيع: 68.57جنيه.
وسجل الريال العماني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين :
سعر الشراء: 124.59جنيه.
سعر البيع: 126.11جنيه.
وشهدت أسعار العملات العربية في مصر تراجعا خلال الشهر الماضي، بتزامن مع ارتفاع سعر الجنيه أمام الدولار الأمريكي.