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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

التربية والتعليم توقع بروتوكول تعاون مع مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز

صدى البلد

وقع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بروتوكول تعاون مع الدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم المديرس مدير مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، وذلك خلال فعاليات الورشة الإقليمية لمشروع "تقويم الأداء التدريسي لمعلم التعليم العام في الدول العربية"، الذى نظمته الوزارة بالتعاون مع مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم بالأكاديمية المهنية للمعلمين بمدينة السادس من أكتوبر.

ويأتي توقيع البرتوكول انطلاقًا من حرص مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم على تعزيز التعاون الإقليمي وتطويره في المجالات العلمية والبحثية، ورغبة في الشراكة وتبادل الخبرات التربوية مع وزارة التربية والتعليم في جمهورية مصر العربية، وسعى المركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم تحت إشراف اليونسكو لتطوير مشروع شراكة وتعاون مع الوزارة.

 

ويهدف البرتوكول، الذي يمتد لخمس سنوات، إلى تعزيز العلاقة بين الطرفين من خلال التعاون في تبادل الإصدارات الخاصة بالتعليم والأبحاث، وتبادل الخبرات في عدة مجالات وهي بناء القدرات إداريًا وفنيًا، والتعاون في البرامج التطويرية والخدمات والاستشارات الفنية، والأبحاث والدراسات، وتبادل المعلومات والبيانات الإحصائية المختلفة وتحديثها دوريا.

 

والجدير بالذكر أن المركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم يعد أحد مراكز الفئة الثانية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

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