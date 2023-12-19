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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ جنوب سيناء: 5 ملايين جنيه لصيانة معدات الحملة الميكانيكية بكافة المدن

فودة في الحملة الميكانيكية
فودة في الحملة الميكانيكية براط سدر

تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، اصطفاف معدات الحملة الميكانيكية بمدينة راس سدر، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام للمحافظة، وعلي حمادة، رئيس مدينة رأس سدر.

وقال المحافظ، إنه تم رصد 5 ملايين جنيه لتطوير معدات الحملة الميكانيكية بكافة مدن المحافظة، لتكون جاهزة ومستعدة للتعامل الفوري والسريع في حالة حدوث أي طوارئ، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح أنه جرى التأكيد من تشغيل كل معدة، وتدريب العاملين عليها على كيفية التعامل لتنفيذ خطة الطوارئ.

وأشار إلى أنه جرى تشكيل لجان رقابية لمتابعة مدى التاكد من كفاءة وجاهزية المعدات لمجابهة السيول والتعامل مع الطوارئ، مقدما الشكر لكافة الجهات التنفيذية التي تقوم بجهود مكثفة للتعامل بكفاءة عالية مع الأزمات والكوارث.

ومن جانبه، قال علي حمادة، رئيس مدينة رأس سدر، إنه جرى إصطفاف 34 معدة متنوعة، معظمهم تابعين للوحدة المحلية، والبعض الآخر بمشاركة المجتمع المدني، مؤكدا أنه جرى صيانة وتطوير كافة معدات الحملة القديمة وتحديثها، إضافة إلى تدريب العاملين عليها، إضافة إلى أنه يجري تطهير مجرى السيل بشكل دوري تحسبا لحدوث سيول غير متوقعة.

 

فودة

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جنوب سيناء فودة الحملة ٥مليون رأس سدر

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