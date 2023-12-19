معركة استنزاف.. زيلينسكي يتلقي ضربة قوية بسبب تقليص الغرب للمساعدات العسكرية

ذكرت صحيفة “ديلي إكسبرس” البريطانية، أن تقليص حجم العمليات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية كان بمثابة ضربة قوية للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن "زيلينسكي وجد نفسه تحت ضربة قوية بعد أن أجبر انخفاض المساعدات الخارجية أوكرانيا على تقليص العمليات العسكرية في الحرب مع روسيا".

ولفتت إلي أن “القوات المسلحة الأوكرانية تعاني من نقص كبير في الذخيرة بسبب عدم قدرة الحلفاء الغربيين على إمداد أوكرانيا بالذخيرة اللازمة بشكل مستمر”.

وأضافت “ديلي إكسبرس”، أن احتمال انتصار روسيا على الغرب في معركة الاستنزاف "مثير للقلق".