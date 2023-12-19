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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة في حراسة المرمى| تشكيل بيراميدز لمواجهة صن داونز بدوري أبطال إفريقيا

بيراميدز
بيراميدز

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة صن داونز الجنوب أفريقي في إطار دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

ويحل صن داونز ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب  

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي -

خط الوسط: كريم - مهند لاشين - وليد الكرتي - بلاتي توريه

خط الهجوم: فخري لاكاي - فيستون ماييلي  

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أحمد فتحي - يوسف أسامة - سيف جعفر - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - دودو الجباس

البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز نادي بيراميدز بيراميدز صن داونز دوري ابطال افريقيا باتشيكو

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