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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الغربية يتفقد اصطفاف معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي

محافظ الغربية
محافظ الغربية

تفقد  الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية يرافقه وفد اللجنة المشتركة للتفتيش على المعدات الهندسية والفنية والأدوات اللازمة لمواجهة الأزمات والكوارث، اصطفاف معدات وسيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأرض الاصطفاف بالمنطقة اللوجستية بطنطا، يأتي ذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي أحداث طارئة والسيطرة على تداعياتها بالشكل المطلوب حفاظا على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.

وتفقد محافظ الغربية والوفد، اصطفاف المعدات والسيارات بمشاركة 100 معدة تمثل 64 % من قوة معدات الطوارئ على مستوى شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والتي شملت مجموعة من المعدات المتنوعة منها سيارات كسح وحفارات ولوادر وسيارات الطوارئ متعددة الحجم والنوع.

وتابع المحافظ والوفد حجم المعدات المشاركة ومدى كفاءتها والتي تم اصطفافها في طابور عرض للمعدات، حيث جرى التأكيد على عملها بالكفاءة المطلوبة واختبار مدى سرعتها للتحرك السريع بعد فحصها بمعرفة اللجان الهندسية والفنية للاطمئنان على عملها بكامل صلاحيتها لمجابة أية أزمات طارئة، وأشار محافظ الغربية إلى أن الهدف من الاصطفاف رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المراكز والمدن ومراجعة كفاءة المعدات، والتأكد من جاهزيتها وصلاحيتها للتعامل الفوري والسريع حال حدوث الأزمات والطوارئ مؤكدا حرص المحافظة على التدريب المستمر لكافة العناصر البشرية القائمة على تشغيل المركبات لرفع وصقل مهاراتهم الفنية حفاظا على المركبات.

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الجدير بالذكر أن محافظ الغربية قد قام بالعديد من الجولات اليومية منذ أكتوبر الماضي وحتى الآن لمتابعة إجراءات صيانة المعدات وجاهزية وكفاءة كافة محطات المياه على مستوى المحافظة بالكامل، كما قامت المحافظة بتطبيق عدة نماذج محاكاة وسيناريوهات مفاجأة لتجربة واختبار كل استعدادات الأجهزة بالمحافظة لمجابهة الأزمات والكوارث، واستقبال موسم الأمطار، وتجربة جميع المعدات على الطبيعة وتحديد الوقت الذي تستغرقه كل جهة لحل المشكلة والتعامل معها، والتعامل مع هذه الكوارث والأزمات وإدارتها، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بالمراكز والمدن، وأجهزة اللاسلكي الموزعة بجميع مدن وقرى المحافظة، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بالتعاون مع كل الأجهزة المعنية بمحافظة الغربية، لحماية المواطنين والحفاظ على أرواحهم.

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