لا يوجد سبب.. وكيل موديست يحسم موقف اللاعب من الرحيل عن الأهلي

كشف الإعلامي سيف زاهر، عن كواليس مكالمته مع باتريك ميندي، وكيل أعمال الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقال سيف زاهر : "تواصلنا مع باتريك ميندي، وكيل أعمال موديست، وأكد أن موديست، يريد البقاء مع النادي الأهلي، وبعض أندية أوروبا تسأل عنه ولكنه لا يريد الرحيل".

وأضاف وكيل مهاجم الأهلي: "موديست سعيد مع الأهلي ويعلم أنه يستطيع النجاح مع الفريق، اللاعب الفرنسي يحب النادي ولا يوجد سبب للرحيل".

وتابع: "ما يثار بشأن فسخ الأهلي التعاقد مع موديست، أخبار غير صحيحة على الإطلاق ولم يتحدث معنا أي مسؤول في القلعة الحمراء بشأن ذلك"

وواصل: "موديست، بعد طرده في مباراة الاتحاد كان حزينًا للغاية وكان لديه شعور بالظلم لأنه لم يرتكب الخطأ الذي يستحق الطرد"

وأكمل: "وكيل اللاعب الفرنسي وجه رسالة لجماهير الأهلي قائلًا: موديست يعمل بجد ليكون لائقا لمساعدة الفريق فهو يحتاج إلى وقت للتأقلم اطلب من الجماهير منحه الوقت فقط ومنحه الحب وهو سيمنحكم العديد من الأهداف موديست لاعب عظيم وهو يعرف ما تنتظره الجماهير منه انه لاعب بالأهلي وهو الآن يعرف فرصة اللعب لهذا النادي الكبير الذي يضم لاعبين رائعين وطاقم عمل رائع انه يعلم أنه يلعب لصالح أحد أكبر الجماهير في العالم وهو يحب هذا النوع من الضغط".