عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لا يوجد سبب.. وكيل موديست يحسم موقف اللاعب من الرحيل عن الأهلي

موديست
موديست

كشف الإعلامي سيف زاهر، عن كواليس مكالمته مع باتريك ميندي، وكيل أعمال الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقال سيف زاهر : "تواصلنا مع باتريك ميندي، وكيل أعمال موديست، وأكد أن موديست، يريد البقاء مع النادي الأهلي، وبعض أندية أوروبا تسأل عنه ولكنه لا يريد الرحيل".

وأضاف وكيل مهاجم الأهلي: "موديست سعيد مع الأهلي ويعلم أنه يستطيع النجاح مع الفريق، اللاعب الفرنسي يحب النادي ولا يوجد سبب للرحيل".

وتابع: "ما يثار بشأن فسخ الأهلي التعاقد مع موديست، أخبار غير صحيحة على الإطلاق ولم يتحدث معنا أي مسؤول في القلعة الحمراء بشأن ذلك"

وواصل: "موديست، بعد طرده في مباراة الاتحاد كان حزينًا للغاية وكان لديه شعور بالظلم لأنه لم يرتكب الخطأ الذي يستحق الطرد"

وأكمل: "وكيل اللاعب الفرنسي وجه رسالة لجماهير الأهلي قائلًا: موديست يعمل بجد ليكون لائقا لمساعدة الفريق فهو يحتاج إلى وقت للتأقلم اطلب من الجماهير منحه الوقت فقط ومنحه الحب وهو سيمنحكم العديد من الأهداف موديست لاعب عظيم وهو يعرف ما تنتظره الجماهير منه انه لاعب بالأهلي وهو الآن يعرف فرصة اللعب لهذا النادي الكبير الذي يضم لاعبين رائعين وطاقم عمل رائع انه يعلم أنه يلعب لصالح أحد أكبر الجماهير في العالم وهو يحب هذا النوع من الضغط".

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسالة هامة للرئيس| بيان عاجل من مرتضى منصور

كهربا يغيب عن مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية.. تفاصيل

انهيار أسعار البصل بعد سقوط المحتكرين في قبضة الحكومة|والكيلو يتراجع 30 جنيها

فضائح مافيا البصل مستمرة| آلاف الأطنان تُغرق الأسواق.. ومفاجأة في سعره الآن

قسط 511 جنيها بـ18 محافظة| كيف تحصل على شقة استلام فوري كاملة التشطيب

كفاية.. نجم الأهلي السابق يوجه طلبا عاجلا لـ كولر

بعد قصة حب ملتهبة لسنوات| الزوج أنهى حياة شريكة حياته.. والسبب سؤال واحد

التصدير ليس السبب.. مسئول حكومى يكشف المستور فى أزمة البصل

ترشيحاتنا

الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمباراة الثالث والرابع بكأس العالم للأندية

الاتحاد الإسباني يُعلن نشر المحادثات بين حكم الساحة والـ VAR.. تفاصيل

المنسق الأممي للسلام: هجمات الحوثيين تهدد سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نجم ميلان الإيطالي على رادار الدوري السعودي

صلاح وهالاند ودي بروين في المقدمة.. أعلى اللاعبين أجرا بالدوري الإنجليزي

مصر تحتفظ بحقها للدفاع عن أمنها المائي.. انتهاء اجتماعات مفاوضات سد النهضة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسباب غير متوقعة لـ التهاب الجيوب الأنفية.. الزكام أبرزها

وزير الدفاع يلتقى نظيره اليوناني لبحث التعاون العسكري بين البلدين

أعراض شائعة عند الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية.. اعرفها

بمناسبة الكريسماس.. محمد صلاح ونجوم الريدز في زيارة لمستشفى أطفال بليفربول

فيديو

وزير الدفاع يلتقى نظيره اليوناني لبحث التعاون العسكري بين البلدين

"بيزوس" يتخلى عن شركة "أمازون" ليركز على خطة نقل البشر للفضاء| فيديو

انقطاع الكهرباء والإنترنت.. أقوى عاصفة شمسية تضرب الأرض| تفاصيل

مفاجأة | تفاصيل أسعار الذهب وهذا سعر عيار 21 الآن.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

اﻟﻤﺰﻳﺪ