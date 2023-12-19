مشروع فاشل | رضا عبدالعال يوجه رسالة صادمة لـ محمود الخطيب

انتقد رضا عبدالعال نجم الأهلي والزمالك السابق، السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، وذلك بعد خسارة الفريق الأحمر أمام فلومينينسي البرازيلي في كأس العالم للأندية.

وقال عبد العال في تصريحات تليفزيونية "أطالب إدارة النادي الأهلي بالبحث عن مدير فني من الآن للتعاقد معه في الفترة المقبلة بدلًا من كولر، لان السويسري مشروع فاشل والأهلي لازم يبحث عن مدرب جديد".

وأضاف "من وجهة نظري أن كولر المسؤول الأول عن خسارة فريق الأهلي أمام فلومينينسي البرازيلي وعدم التأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية".

واختتم رضا عبد العال: "هالاند لو بيلعب مع الأهلي مش هيسجل بسبب طريقة لعب كولر"



الأهلي يخسر أمام فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي المونديال

وفاز فريق فلومينينسي البرازيلي على نظيره الأهلي بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الملك عبد الله بمدينة جدة "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية المقامة في السعودية.

وينتظر النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، مواجهة الخاسر من مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي وأوروا ريد الياباني، لتحديد المركزين الثالث والرابع.

وتنطلق المباراة القادمة للنادي الأهلي، يوم الجمعة القادمة الموافق 22 من ديسمبر في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والساعة الخامسة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتقام على ملعب عبد الله فيصل.