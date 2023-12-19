وصل لـ8 ملايين دولار.. تفاصيل جديدة في عرض الشباب السعودي لضم زيزو

كشف تقرير لصحفية سعودية اليوم الثلاثاء، عن رغبة نادي الشباب السعودي في ضم اللاعب الدولي المصري أحمد زيزو من صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكتب احمد حسن كابتن منتخب مصر السابق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الشرق الأوسط السعودية: الشباب مستعد لرفع عرض ضم زيزو إلى ٨ ملايين دولار"

يذكر أن نادي الشباب السعودي قد حاول ضم اللاعب الدولي المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكن رفض مسؤولي القلعة البيضاء رحيل اللاعب.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة ساجرادا الأنجولي المقرر لها يوم غدًا الأربعاء، في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتصدر الفريق ترتيب مجموعته ببطولة كأس الكونفدرالية برصيد 9 نقاط، بعد الفوز على كل من أبو سليم الليبي، وسوار الغيني وساجرادا الأنجولي في الثلاث جولات السابقة بدور المجموعات.

