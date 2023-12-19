رئيس قوى عاملة النواب مهنئا السيسي: كلنا ثقة في قيادتكم الرصينة

وجه النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في بداية اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، باسمه وباسم أعضاء لجنة القوى العاملة، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي لفوزه في الانتخابات الرئاسية.

وقال عبد الفضيل: "يسعدني باسمي وباسم أعضاء لجنة القوى العاملة قبل أن أتقدم للرئيس بالتهنئة لتوليه لفترة رئاسية جديدة أن أتقدم بالشكر والعرفان للشعب المصري العظيم الذي شارك في العرس الانتخابي الديمقراطي وأثبت للعالم أجمع أنه وراء قائده داعما له متناسيا أي مشاكل أو ضغوطات ناتجة عن سياسات".

وتابع رئيس اللجنة: "باسمي وباسم 250 ألف عامل أتقدم بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وبأبلغ عبارات التهنئة والشكر للرئيس على ما قدمه للشعب المصري بل والأمة العربية، داعيا المولى عز وجل بالتوفيق والسداد وأن تكمل مسيرتكم الوطنية المُخلصة فى الفترة الرئاسية القادمة".

واستطرد: "نحن نهنئ أنفسنا بالفوز لفترة رئاسية جديدة فلقد وثق الشعب المصري بحكمتكم وقيادتكم الرشيدة حينما واجهتم التحديات الجسام سواء الداخلية منها والخارجية بكل عزم وإصرار دون كلل أو ملل أو يأس بل كانت يد تصد ويد تعمر، فتنعمت مصر بالإنجازات والتطور الذي شهد به العالم أجمع... واليوم تأتى قيادتكم لمسيرة الوطن فى منعطف دقيق من تاريخ الإنسانية.. لتكن دوماً مبعثاً للأمل فى مستقبل أفضل للبلاد، وليؤكد هذا الشعب العظيم عزمه أن تكون المرحلة القادمة فترة بناء شامخ وحصاد وافر".

واختتم رئيس لجنة القوى العاملة كلمته، قائلا: "واليوم جاء موعد الشكر والتهنئة وتجديد العهد والواجب أيضا، وكلنا ثقة في قيادتكم الرصينة واستمرار إنجازاتكم العملاقة.. دمتم لمصر رمز السلام والبناء وصاحب الجمهورية الجديدة ودمتم للمصريين الأب والأخ والصديق.. حفظكم الله قائداً راعياً للسلام والنماء".

