50 جنيها.. محلية النواب تفجر مفاجأة غير متوقعة عن قانون التصالح الجديد

كشف النائب محمد وفيق عزت وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل جديدة عن قانون التصالح في مخالفات البناء والذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وأضاف محمد وفيق عزت، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على فضائية صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أن هناك 3 ملايين مخالفة بناء تنتظر التصالح، متابعا أن القانون الجديد قدم حلول مبسطة.

وتابع النائب محمد وفيق عزت وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللائحة التنفيذية أمامها ستة أشهر لكي تظهر وهناك وعود بأن يتم الانتهاء منها خلال شهرين، وسعر المتر يبدأ من 50 جنيها للمتر، ويمكن التقسيط على 3 سنوات بدون فوائد، وأكثر من ذلك سيكون بفوائد، بحد أقصى سبع سنوات في قانون التصالح.

