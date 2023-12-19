عمى ألوان.. تعليق مثير من إبراهيم فايق على هزيمة الأهلي أمام فلومينينسي

علق الاعلامي ابراهيم فابق علي تداخل الوان تيشرتات فريق الاهلي مع فلومينيسي.

وكتب فايق من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" 🗣 ده عمى الالوان أنا مش عارف الفرقتين من بعض ".



ومن المقرر أن يواجه فريق فلومينيسي البرازيلي الفائز من مباراة مانشستر سيتي واوراوا الياباني، في نهائي بطولة كأس العالم للأندية يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، الـ 9:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويلتقي الأهلي بالخاسر من مباراة مانشستر سيتي واوراوا الياباني، في مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية، يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة 4:30 مساءً بتوقيت القاهرة.