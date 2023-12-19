اللي يزعل يزعل | نجم الزمالك يُثير غضب جماهير الأهلي بهذا التصرف

سخر أسامة حسن نجم الزمالك السابق، من خسارة الاهلي أمام فلومينينسي البرازيلي في كأس العالم للاندية، بطريقته الخاصة التي أغضبت عدد كبير من جماهير القلعة الحمراء.

وكتب حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" البن البرازيلي دي الحقيقه اللي يزعل يزعل ولسه مع مقطع اغنية "مالك قاعد ليه بتفكر.. شايل فكر كتير و مكدر. دنيا حلوه و زى السكر.. دوق و اشرب. اتفضل قهوه. كتر خيرك. اتفضل قهوه. انا مستشكر. اتفضل قهوه".

الأهلي يخسر أمام فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي المونديال

وفاز فريق فلومينينسي البرازيلي على نظيره الأهلي بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الملك عبد الله بمدينة جدة "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية المقامة في السعودية.

وينتظر النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، مواجهة الخاسر من مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي وأوروا ريد الياباني، لتحديد المركزين الثالث والرابع.

وتنطلق المباراة القادمة للنادي الأهلي، يوم الجمعة القادمة الموافق 22 من ديسمبر في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والساعة الخامسة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتقام على ملعب عبد الله فيصل.